Bhabua News: बच्चों के विवाद में हुई मारपीट में तीन लोग घायल
Bhabua News: चैनपुर के दुलहरा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर पति, पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। चंद्रिका राम की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर भेजा गया, जबकि मां-बेटी का इलाज जारी है।
Bhabua News: पति, पत्नी और बेटी घायल, एक घायल को किया हायर सेंटर रेफर चैनपुर सीएचसी से रेफर करने पर सदर अस्पताल ले गए इलाज कराने (पेज तीन) चैनपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के दुलहरा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर हुई मारपीट में पति, पत्नी और बेटी घायल हो गईं। घायलों में चैनपुर थाना क्षेत्र के दुलहरा निवासी 40 वर्षीय चंद्रिका राम, इनकी 35 वर्षीया पत्नी तीजा देवी और 13 वर्षीया पुत्री सविता कुमारी शामिल हैं। सभी घायलों को उनके परिजनों द्वारा चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां के चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
सदर अस्पताल के चिकित्सक ने तीनों को भर्ती कर उपचार शुरू किया। इस दौरान चंद्रिका राम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जबकि मां-बेटी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। परिजन उसे लेकर बेहतर इलाज कराने बनारस चले गए। घायलों के परिजनों ने बताया कि बच्चों के आपसी विवाद को लेकर गांव के ही एक परिवार द्वारा उनपर लाठी- डंडा एवं ईट-पत्थर से हमला कर घायल कर दिया है। बताया गया है कि इस घटना के बाद दुलहरा गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
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