Bhabua News: बरसात में कैमूर के लोगों में बढ़ रहा आंखों के संक्रमण

Bhabua News: कैमूर जिले में आई फ्लू के मरीजों की संख्या औसतन 75 प्रति दिन ऊपर जा रही है। सदर अस्पताल में केवल एक नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध है, जबकि अन्य सरकारी अस्पतालों में उनकी कमी है। आई फ्लू के लक्षणों से बचने के लिए नियमित हाथ धोने और उचित सावधानियों की सलाह दी जा रही है।

Bhabua News: भभुआ के सदर अस्पताल को छोड़कर कैमूर जिले के अनुमंडल, रेफरल, सीएचसी व पीएचसी में नहीं हैं नेत्र विशेषज्ञ जिले के सरकारी अस्पतालों में आई फ्लू के रोजाना औसतन 75 आ रहे मरीज सदर अस्पताल में भी एक नेत्र विशेषज्ञ और एक चक्षु सहायक हैं पदस्थापित (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बरसात शुरू होते ही आमजनों की आंखों में संक्रमण की शिकायत बढ़ने लगी है। जिले के सरकारी अस्पतालों में रोजाना औसतन 75 आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। कैमूर के अस्पतालों में आई ड्रॉप व मलहम तो हर मरीजों को मिल रहा है, पर नेत्र विशेषज्ञ की कमी बनी हुई है। केवल भभुआ के सदर अस्पताल में एक एक नेत्र चिकित्सक व चक्षु सहायक पदस्थापित हैं। जिले के अनुमंडल, रेफरल, सीएचसी व पीएचसी में नेत्र विशेषज्ञ नहीं हैं।

नेत्र विशेषज्ञ की कमी सदर अस्पताल में नेत्र सर्जन डॉ. रवि रंजन व नेत्र सहायक जीवन कुशवाहा द्वारा आंख के 50 मरीजों की जांच की गई। संक्रमण वाले मरीजों को ठीक होने में छह-सात दिन का समय लग जा रहा है। सदर अस्पताल में दोपहर 1:20 बजे नेत्र सर्जन डॉ. रवि रंजन के कक्ष के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। बारी-बारी से मरीज आंखों की जांच करा रहे थे। आई फ्लू के 15 मरीजों की जांच उनके द्वारा की गई थी। आंखों के संक्रमण के अलावा चर्म रोग के भी मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। भभुआ के डुमरी निवासी रवि शंकर तिवारी, रुद्रवार के जितेन्द्र दुबे, भभुआ के छठु सेठ आई फ्लू के मरीज हैं। इन्होंने आंखों की जांच कराकर काउंटर से दवाएं लीं। पूछने पर कौशल्या ने बताया कि दो दिन पहले उनकी आंख गड़ रही थी। सिर में दर्द भी हो रहा था। फिर आंख से पानी गिरने लगा। आंख लाल हो गई थी। दुकान से दवा मंगाई थी। उससे आराम नहीं मिला। सोकर जगने के बाद दोनों आंखों की पलक सट जा रही थी। आज सदर अस्पताल में डॉक्टर से जांच कराकर काउंटर पर दवा लेने आई हूं। काउंटर पर आंखों की यह दवाए थीं सिविल सर्जन डॉ. चंदेश्वरी रजक ने बताया कि आई फ्लू के मरीजों के लिए भंडार कक्ष व सभी अस्पतालों के ओपीडी के काउंटर पर पर्याप्त दवाएं हैं। सदर अस्पताल के काउंटर पर चार प्रकार के आई ड्रॉप व एक महलब उपलब्ध था। वहां के कर्मियों से कहने पर उनके द्वारा मॉक्सी फ्लोक्सासिन, कार्बोसी मिथाइल सेलीलोज, सिप्रो फ्लोक्सासिन, ओलोविटा डाइन, क्लोरो पेनिकल मलहम दिखाया गया, जिसे मरीजों के बीच वितरण करते देखा गया।

आई फ्लू के लक्षण क्या कहते हैं चिकित्सक नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रवि रंजन बताते हैं कि आई फ्लू ज्यादातर एडेनोवायरस के संक्रमण की वजह से होते हैं। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने की वजह से आपको भी यह बीमारी हो सकती है। इस मौसम में आंखों में लालिमा, दर्द, खुजली और सूजन की समस्या हो रही है, तो हल्के में न लें। ये लक्षण आई फ्लू के संकेत हैं। आई फ्लू को मेडिकल भाषा में कंजंक्टिवाइटिस और पिंक आई भी कहा जाता है। आम लोगों की भाषा में इसे आंख आना भी कहते हैं। आई फ्लू के कारण बरसात में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर आई फ्लू गंदगी, धूल-मिट्टी अदि से होने वाली एलर्जी की वजह से होती है। बरसात के मौसम में नमी और बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं, जिससे आंखों में एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। आई फ्लू के लक्षण आई फ्लू की समस्या में मरीज की आंखों में दर्द, सूजन, लालिमा, पानी गिरने जैसी परेशानियां होती हैं। आंखों में कीचड़ ज्यादा आना, आंखों का लाल होना, सुबह उठने पर आंखों की पलक का चिपकना और खुजली होना भी इसके लक्षण हैं। आई फ्लू से ऐसे बचें नियमित रूप से हाथ को साबुन से धोएं। गंदे हाथ से आंखों को छूने से बचें। कपड़े, तौलिया, टूथब्रश और मेकअप की चीजों को दूसरे के साथ शेयर न करें। दरवाजों के हैंडल या किसी भी सतह को छूने से बचें। अगर आप इन चीजों को छूते हैं, तो हाथों को साबुन से साफ करें। आई फ्लू से बचने के लिए आंखों पर काला चश्मा या सनग्लास लगाएं।

स्वास्थ्य देखभाल कोट इस मौसम में जिले के अस्पतालों में रोजाना औसतन 75 आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। चिकित्सक की सलाह पर मरीजों को आई ड्रॉप व मलहम दिए जा रहे हैं। दवा की कमी नहीं है। नेत्र चिकित्सक के लिए विभाग को लिखा गया है। डॉ. चंदेश्वरी रजक, सिविल सर्जन, कैमूर फोटो- 28 जुलाई भभुआ- 3 कैप्शन- सदर अस्पताल के ओपीडी में नेत्र रोग विशेषज्ञ से आई फ्लू की जांच कराते मरीज।