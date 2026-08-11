Bhabua News: अधौरा में एक करोड़ से बनेगा जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र

Bhabua News: कैमूर के जनजातीय उत्पादकों और किसानों के लिए अधौरा में जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र की स्थापना होगी। इससे उन्हें उनकी कृषि और वन उपज का उचित मूल्य मिलेगा। केंद्र का उद्देश्य बिचौलियों के शोषण से रक्षा करना और आय में वृद्धि करना है। इसकी स्थापना से रोजगार के नए अवसर और प्राकृतिक वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध होंगी।

Bhabua News: कैमूर के जनजातीय उत्पादकों और किसानों को उनकी कृषि और वन उपज का उचित मूल्य दिलाना विपणन केंद्र का उद्देश्य बिचौलियों के शोषण से रक्षा होगी और अजजा की कमाई सीधे उनकी जेब में जाएगी उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, आधुनिक पैकेजिंग, परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा (एक्सक्लूसिव लीड) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। जंगल व पहाड़ से घिरे अधौरा के प्रखंड मुख्यालय में जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

केंद्र की स्थापना का उद्देश्य इस केंद्र के स्थापित करने का मूल उद्देश्य कैमूर के जनजातीय उत्पादकों और किसानों को उनकी कृषि और वन उपज का उचित मूल्य दिलाना है। वह अपनी उपज सीधे इस केंद्र में लाकर बेच सकेंगे। इससे वह बिचौलिये के शोषण से बचेंगे और कमाई सीधे उनकी जेब में जाएगी। उन्हें उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग करने तथा परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बताया गया है कि जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र का प्राक्कलन 10725894 रुपये का बनाया गया है। हालांकि 98 लाख रुपये की ही प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी को विभाग द्वारा कार्यादेश दिया जाएगा। कार्यादेश देने के छह माह में इसका निर्माण पूरा करा लिए जाने की उम्मीद है।

स्वदेशी बिक्री और आर्थिक लाभ अधौरा का जनजातीय समुदाय काफी दिनों से जड़ी-बूटी क्रय केंद्र खोलने की मांग करते रहा है। इस केंद्र की स्थापना होने से वह बिचौलिये या तस्करों के हाथों सस्ती दर में अपना उत्पाद नहीं बेचेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। इस विपणन केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के संग्रहण, मूल्य संवर्धन और प्रभावी विपणन के जरिए आदिवासियों की आय बढ़ाना तथा उनका सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। जनजातीय उत्पादकों और किसानों को उनकी कृषि एवं वन उपज का उचित मूल्य दिलाना इस केंद्र का उद्देश्य होगा। इस केंद्र के माध्यम से फसल कटाई के बाद और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की दिशा में पहल होगी। शुद्ध व प्राकृतिक वस्तुएं उपलब्ध होंगी इस केंद्र के माध्यम से सरकार जनजातीय उद्यमियों और समूहों को सामूहिक विपणन, बाजार की जानकारी, खरीदारों से सीधे जोड़ने का काम करेगी।

नौकरी के नए अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उपज में सुधार करके उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस केंद्र के स्थापित होने से रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। उपभोक्ताओं को सीधे जनजातीय उत्पादकों से उचित दर पर शुद्ध और प्राकृतिक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इससे अधौरा के अजा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का मौका उपलब्ध होगा। अतिरिक्त आय उपार्जन हो सकेगा बताया गया है कि सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र संचालित किया जाएगा। जायेंगे। टीएमएमसी में जनजातियों की पुरातन कला, संस्कृति के प्रतीक, शिल्पकारी, चित्रकारी, खिलौने, मिट्टी, बांस से निर्मित उत्पाद आदि का विक्रय भी किया जायेगा। इससे जनजातीय समुदाय को आजीविका के नये साधन मुहैया होंगे और इन्हें अतिरिक्त आय उपार्जन भी हो सकेगा।

केंद्र के लक्ष्यों का विस्तार विपरण केंद्र का यह है मुख्य उद्देश्य इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजातियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली लघु वनोपजों व गैर लघु वनोपजों का एक ही छत के नीचे प्रदर्शन, इनकी गुणवत्ता संवर्धन एवं इन वनोपजों के विक्रय के लिये जनजातीय बंधुओं को स्थायी प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। इससे जनजातियों की आजीविका में तेजी से सुधार के साथ इन्हें अपने स्व-निर्मित उत्पादों के प्रमोशन के लिये स्थानीय स्तर पर आऊटलेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जनजातीय वर्ग के किसानों की फसल लगाने से पूर्व एवं उपज के उपरांत मौसमी हानियों को भी बेहद कम किया जा सकेगा। कोट कैमूर जिले के अधौरा में जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। निविदा प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी का चयन किया जाएगा। कार्यादेश देने के छह माह में इसका निर्माण पूरा करने का निर्देश एजेंसी को दिया जाएगा। पवन कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भभुआ फोटो- 11 अगस्त भभुआ- 1 कैप्शन- कैमूर के प्रखंड मुख्यालय अधौरा के मुख्य बाजार में मंगलवार को खरीद-बिक्री करते और खरीदारी कर लौटते लोग।