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Bhabua News: अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न 152 अभ्यर्थियों में 119

Bhabua News: अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न

Bhabua News: युवा पेज की खबर अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न 152 अभ्यर्थियों में 119 हुए शामिल, शांतिपूर्ण माहौल में हुई परीक्षा जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे होगी चयन की कार्रवाई भभुआ, नगर संवाददाता। डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए रविवार को शहर के प्लस टू हाई स्कूल, भभुआ केंद्र पर प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय पर केंद्र पहुंचकर परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी रखी गई।

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परीक्षा की उपस्थिति

जिला कल्याण पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि अंबेडकर आवासीय विद्यालय की खाली सीटों पर नामांकन के लिए कुल 152 विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। इनमें से 119 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए, जबकि 33 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी केंद्र से बाहर निकले और अपने प्रदर्शन को लेकर चर्चा करते नजर आए। फोटो : 2 अगस्त भभुआ-11 कैप्शन: शहर के प्लस टू हाई स्कूल, भभुआ परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकलते छात्र।

FAQs

कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी?
119 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
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