Bhabua News: अमांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गए अजय चौबे

Bhabua News: रामपुर के अमांव पंचायत में शनिवार रात को मतगणना में अजय चौबे ने सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराकर पैक्स अध्यक्ष पद जीता। मतदान में 66.45 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव परिणाम की घोषणा शाम करीब 11:15 बजे हुई, जिसमें अजय चौबे को 914 वोट मिले। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

Bhabua News: मतगणना स्थल पर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया जीत का प्रमाण पत्र अजय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराया रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की अमांव पंचायत के पैक्स चुनाव की मतगणना शनिवार की देर रात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पंचायत सरकार भवन बेलांव में संपन्न हुई।

पैक्स अध्यक्ष पद की जीत मतगणना के बाद पूर्व पैक्स अध्यक्ष अजय चौबे उर्फ मुनि चौबे ने निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुधाकर मिश्रा को 525 मतों के अंतर से पराजित कर पैक्स अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। शनिवार को हुए मतदान में कुल 66.45 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बेलांव पंचायत सरकार भवन स्थित वज्रगृह में रखा गया।

मतगणना की प्रक्रिया रात करीब 8:00 बजे प्रत्याशियों की उपस्थिति में तीन काउंटरों पर मतगणना शुरू हुई, जो देर रात तक चली। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अनु कुमारी ने रात लगभग 11:15 बजे चुनाव परिणाम घोषित किया। घोषित परिणाम के अनुसार, अजय चौबे को 914 मत और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 389 मत प्राप्त हुए। इस तरह अजय चौबे 525 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने विजेता अजय चौबे को जीत का प्रमाण पत्र दिया।

सुरक्षा और पारदर्शिता मतगणना के लिए तीन टेबल बनाए गए थे। प्रत्येक टेबल पर चार-चार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। बेलांव थाना के एसआई मो. फिरोज खान भी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। मतगणना स्थल पर आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रही।