Bhabua News: जांच के बाद सदस्य पद का एक नामांकन पत्र रद्द
Bhabua News: (पेज तीन) सदर अस्पताल में दलाल से पैसा वापस करायासदर अस्पताल में दलाल से पैसा वापस करायासदर अस्पताल में दलाल से पैसा वापस कराया
Bhabua News: (पेज तीन) रामपुर। प्रखंड क्षेत्र की अमांव पंचायत में पैक्स समिति के पुनर्गठन को लेकर दाखिल नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई। अध्यक्ष पद के 5 तथा सामान्य सदस्य पद के 23 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को जांच के बाद सामान्य सदस्य पद के एक अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया गया।
नामांकन प्रक्रियानिर्वाचन पदाधिकारी सह सीओ अनु कुमारी ने बताया कि सामान्य सदस्य पद के प्रत्याशी लाल जी दुबे के दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। अब अध्यक्ष पद के 5 और सामान्य सदस्य पद के 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। छंटनी की प्रक्रिया में सेक्टर मजिस्ट्रेट एटीएम अमन कुमार, निर्वाचन कर्मी रामाशीष कुमार, विजय कुमार शुक्ल, भीम कुमार थे। सीओ ने बताया कि 25 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसी दिन सभी वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। एक अगस्त को मतदान कराया जाएगा।
अस्पताल में ठगी का प्रयाससदर अस्पताल में दलाल से पैसा वापस कराया भभुआ। सदर अस्पताल के मरीजों को फंसाकर निजी अस्पतालों में पहुंचाने के दलाल के मंसूबे को बेनकाब कर सुरक्षा प्रहरी ने मरीज को 1200 रुपया लौटवाया। अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार ने गुरुवार को बताया कि कुदरा प्रखंड के अमिरथा गांव निवासी अमीरुद्दीन इलाज कराने सदर अस्पताल के ओपीडी आए थे। इसी दौरान एक दलाल उन्हें अपने झांसा में लेकर शहर के एक निजी जांच केंद्र पर पहुंचा दिया, जहां उनसे 1200 रुपए लेकर जांच कराई गई। मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल में तैनात गार्ड द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दलाल को पकड़ लिया गया और डीएस के कार्यालय में लेकर पहुंचा। डीएस द्वारा उसकी डांट-फटकार लगाते हुए मरीज को पैसा वापस कराया और आगे से ऐसी गलती करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
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