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Bhabua News: अधौरा के दस विद्यालयों के शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: ई-शिक्षा कोष पोर्टल से हाजिरी नहीं बनाने वाले 10 विद्यालयों के शिक्षकों से प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। 60% विद्यालयों में कम शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जिन शिक्षकों ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

Bhabua News: अधौरा के दस विद्यालयों के शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा

Bhabua News: ई-शिक्षा कोष पोर्टल या मोबाइल एप से हाजिरी नहीं बनाने का मामला बोले बीडीओ, अधौरा के 60% विद्यालयों से एप पर कम बन रही हाजिरी (युवा पेज) अधौरा, एक संवाददाता।

विद्यालयों की स्थिति

ई-शिक्षा कोष पोर्टल या मोबाइल एप से उपस्थिति दर्ज नहीं करानेवाले 10 विद्यालयों के शिक्षकों से प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देनेवाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिन दस विद्यालयों के शिक्षकों से स्पष्टीकरण किया गया है, उनमें उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वान कला, सिकरवार, चटहास, श्रवणदाग आदि शामिल हैं। हालांकि टेकनिया, बिदुरी, सरईनार, बडीहां, कुरूवासोत, खाम कला आदि विद्यालयों के 100 प्रतिशत शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाई है।

कार्रवाई की चेतावनी

उन्होंने बताया कि अधौरा प्रखंड के 60 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं, जहां के काफी कम शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि वह जो शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल या मोबाइल एप से हाजिरी नहीं बनाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि नोटकैम कैमरा से हाजिरी बनानी है। नोटकैम एक मोबाइल कैमरा ऐप है। यह तस्वीर लेते समय उसपर जीपीएस लोकेशन, सही समय, तारीख और शिक्षकों द्वारा लिखे गए नोट्स या टिप्पणियों को सीधे फोटो के ऊपर जोड़ देता है।

आम सवाल

बीडीओ ने कितने विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा है?
बीडीओ ने 10 विद्यालयों के शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है।
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