Bhabua News: समारोह पूर्वक मनाई जाएगी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की पुण्यतिथि

कार्यक्रम की विशेषताएँ

इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्र, जायसवाल, क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल ,भाजपा नेत्री रितु जायसवाल के अलावे स्थानीय जनप्रतिनिधि ,जिला परिषद एवं विधायकगण मौजूद रहेंगे। नगर अध्यक्ष ने बताया यह पुण्यतिथि आगामी 4 अगस्त को मनाया जाएगा। वाहन जांच में पांच बाइक जब्त भभुआ। शहर के कचहरी मुख्य सड़क पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर बिना दस्तावेज वाले पांच बाइक को जब्त कर उनके चालको से फाइन वसूल किया है। नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। हि.प्र. पुलिया की टुटी सुरक्षा दिवाल से दुर्घटना की बढ़ी आशंका रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के बेलांव-बगही पथ में 184 आरडी के पास अलीपुर वितरणी की पुलिया की दोनों ओर की सुरक्षा दीवार टूट गई है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। ए.स. अक्सर बेलांव में शाम को लगता हैं जाम रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के मुख्य बाजार बेलांव में शाम को वाहनों की जाम लगता है। इसका कारण कि बेलाव बाजार के मुख्य सड़क के दोनों ओर अस्थाई अतिक्रमण कर साग सब्जी,अंडा ,गुमटी रख चाय पान, नाश्ता कि दुकानें सजती है। इसके अलावा यहां वाहन स्टैंड नहीं रहने के कारण पथ पर ही सभी प्रकार के सवारी वाहन खड़ा कर यात्री आने का इंतजार करते हैं। इस स्थिति में जब दोनों ओर से बस, ट्रक या अन्य बड़े वाहन आने जाने के दौरान जगह के अभाव में जहां तहां खड़ा हो जातें हैं। जिससे अक्सर साम में जाम लगता है। यह परेशानी लगन के दिनों में और बढ़ जाता है। कई गांवों के मुख्य मार्ग पर गंदगी फैली रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय सहित घर घर में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया है। शौचालय बनवाने वाले लाभूकों को विभाग द्वारा 12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दिया गया है। इसके बाद भी कई गांव के मुख्य मार्ग पर गंदगी फैली हुई है। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग नाक पर रूमाल, गमछा व दुपट्टा रख लोग आ जा रहें हैं। इस प्रकार गंदगी फैलने से बीमारी फैलने का डर बना रहता है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त अभियान के तहत जो शौचालय बना था उसमें अधिकांश उपयोग लायक नहीं रहा। इस स्थिति में महिलाएं और पुरुष बाहर शौच करने जाते हैं। कभी भी गिर सकता हैं कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार रामपुर, एक संवाददाता। बेलांव पंचायत क्षेत्र के करौंदा मौजा में प्रखंड प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार से घेराबंदी कराया गया है। जिसका कुछ हिस्सा पहले से गिर गया है। अभी करीब 20 फीट से अधिक लम्बाई में सुरक्षा दीवार काफी झुक गया है, जो गिरने की स्थिति में है। अगर समय रहते इसका मरम्मत नहीं कराया गया तो धीरे धीरे पुरा सुरक्षा दीवार गिर सकता है। शमशानों की भूमि का किया जा रहा अतिक्रमण रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के सभी गांव के बधारों में शव का दाह संस्कार करने के लिए भूमि निकाली गई है। जहां सम्बंधित गांव के लोग जरुरत पड़ने पर मृत ब्यक्ति का दाह संस्कार करते थे। अब आलम यह है कि इस प्रकार के अधिकांश भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। ऐसे में दाह-संस्कार करना सम्भव नहीं हैं। इस स्थिति में साधन संपन्न लोग मृत ब्यक्ति का दाह-संस्कार करने के लिए वाराणसी ले जाते हैं। वहीं गरीब लाचार ब्यक्ति जहां तहां दाह-संस्कार कर देते हैं। सबार जलजमाव से निजात पाने के लिए स्थाई निदान नहीं किया गया रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के सबार बगही पथ में करमचट थाना से सटे पूर्व भाग में गंदे पानी का जलजमाव होता है। जिसका परिणाम की वाहनों के गुजरने से पथ में गढ़्ा बन गया है। वैसे अभी इस पानी निकासी के लिए स्थाई निकासी का ब्यवस्था प्रखंड प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इस स्थिति में ओवर फ्लो होकर निजी भूमि से होकर दुर्गावती नदी में चला जाता है।