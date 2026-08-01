Bhabua News: सहयोग शिविर में मिले आवेदनों का प्राथमिकता से निष्पादन करें
Bhabua News: डीएम नितिन कुमार सिंह ने सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें और आवेदकों को स्थिति की जानकारी दें। इससे जन-समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी।
Bhabua News: डीएम ने अफसरों के साथ बैठक कर सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की आवेदकों को उनके आवेदन की प्रगति एवं निष्पादन की स्थिति की सूचना समय पर कराएं उपलब्ध (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान सवाददाता।
बैठक का आयोजन
डीएम नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को उनके कार्यकाल के सभा कक्ष में बैठक हुई। जिला स्तर के सभी पदाधिकारी डीएम के कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहे, जबकि प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन एवं लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें।
निष्पादन की स्थिति
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा आवेदकों को उनके आवेदन की प्रगति एवं निष्पादन की सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाए। डीएम ने कहा कि सहयोग शिविर जन-समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। इसकी सफलता प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निष्पादन पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में जिला एवं प्रखंड स्तर के संबंधित पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया। समीक्षा के उपरांत डीएम ने आवश्य दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सहयोग शिविर माध्यम से जनता का विश्वास और मजबूत होना चाहिए।
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