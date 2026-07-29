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Bhabua News: डीएम के निर्देश पर खाद दुकानों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: रामपुर में डीएम नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में अधिकांश दुकानों का रिकॉर्ड संतोषजनक पाया गया। सावन के अवसर पर बेलपत्र की मांग बढ़ गई है और ग्रामीण बारिश के दौरान गरज-चमक से भयभीत हैं।

Bhabua News: डीएम के निर्देश पर खाद दुकानों की जांच

Bhabua News: रामपुर। डीएम नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार ने बुधवार को खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकांश दुकानों में अभिलेख एवं व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। जांच दल में शामिल एटीएम अमन कुमार सिंह ने बताया कि बेलांव में जय मां मुंडेश्वरी खाद, पटेल खाद भंडार, कृषि स्वावलंबी खाद भंडार तथा भितरीबांध स्थित निहारिका खाद भंडार की जांच की गई। फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 00 कैप्शन- बेलांव बाजार की एक खाद दुकान का निरीक्षण करते जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार एवं अन्य अधिकारी।

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सावन की पूजा को ले बेलपत्र की बढ़ी मांग

भगवानपुर। सावन मास को लेकर फूल-माला के विक्रेताओं व श्रद्धालु बेलपत्र का इंतजाम करने में जुट गए। गुरुवार से सावन मास शुरू होगा। लेकिन, बुधवार को ही विक्रेता और श्रद्धालु पेड़ से बेलपत्र तोड़ते देखे गए। शिव भक्तों आयुष कुमार व राजेश राम ने बताया कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। हमलोग फूल के अलावा पूजा सामग्री का प्रबंध कर रहे हैं।

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बारिश के दौरान गरज चमक से लोग भयभीत

भगवानपुर। प्रखंड में बारिश के दौरान जब गरज और चमक हो रहा है, ग्रामीण भयभीत हो जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष बारिश के समय चमक-गरज के दौरान ठनका गिरने से कई लोग झुलस गए थे और कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए जब गरज व चमक के साथ बारिश शुरू हो रही है, किसान सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश से जितना लाभ नहीं हुआ था, उससे ज्यादा लोगों की जान गई है।

पिकनिक स्पॉट पर युवकों की दिखने लगी टोली

भगवानपुर। मौसम सुहाना होते ही युवाओं की टोली पिकनिक स्पॉट पर दिखने लगी है। उनकी भीड़ मसान बाबा, लोहदी धरती माता, तेल्हाड़ कुंड आदि पिकनिक स्पॉट पर देखी जा रही है। लोहदी धरती माता स्थान से पिकनिक का आनंद लेकर प्रखंड मुख्यालय बाजार में लौटे मोहनियां के युवक सुधीर चौधरी, रविन्द्र नाथ और गोपाल गुप्ता ने बताया कि बारिश के बाद पिकनिक स्पॉट का दृश्य सुन्दर हो गया है। झरना के पानी में स्नान करने में आनंद आ रहा है।

फुटपाथ पर दुकान लगाने से आवागमन प्रभावित

भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित भभुआ-अधौरा मुख्य सड़क के फुटपाथ पर दुकान लगाने से राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। राहगीरों के फुटपाथ के बदले बीच सड़क पर चलने से वाहनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। इससे हादसे की भी आशंका बनी रह रही है। दूसरी ओर सड़क पर ही ऑटो, ई-रिक्शा, जीप, टेकर व बस खड़ी कर यात्रियों को उसमें सवार करने व उतारने से सड़क जाम हो जा रही है।

गांवों में मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान

अधौरा। प्रखंड के गांवों में डीडीटी या लावानाशक दवा का छिड़काव नहीं किए जाने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। दिन में भी मच्छर डंक मार रहे हैं। शाम ढलने के बाद वह झुंड में हमला कर रहे हैं। लोगों को दरवाजे पर बैठकर बातें करना मुश्किल हो रहा है। घरों में खाना पकाने या खाने के वक्त भी मच्छर परेशान कर रहे हैं। मच्छरदानी के अंदर भी घुसकर मच्छर काट रहे हैं। वह दिन में जंगल की झाड़ियों में छुपे रह रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएम ने खाद दुकानों का निरीक्षण कब किया?
डीएम नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार ने बुधवार को खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
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