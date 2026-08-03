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Bhabua News: जनता दरबार में मिले आवेदनों के निष्पादन को भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भभुआ में सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट नितिन कुमार सिंह के अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस दौरान 14 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दे शामिल थे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन जल्दी और गुणवत्ता के साथ निपटाए जाएं ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके।

Bhabua News: जनता दरबार में मिले आवेदनों के निष्पादन को भेजा

Bhabua News: डीएम के जनता दरबार में मिले 14 आवेदन, निष्पादन का दिया निर्देश डीडीसी, एसडीएम, डीएसओ, सीओ से संबंधित आवेदन दिए गए (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सोमवार को सप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में विभिन्न विभागों से संबंधित 14 आवेदन प्राप्त हुए। डीएम ने लोगों की समस्याए सुनी और उनके आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजकर आवश्यक निर्देशित दिया। प्राप्त आवेदनों में डीडीसी से संबंधित दो, मोहनियां एसडीएम से संबंधित तीन, भूमि सुधार उपसमाहर्ता भभुआ से संबंधित एक, जिला जिला आपूर्ति शाखा भभुआ से संबंधित एक आवेदन मिले हैं।

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इसके अलावा भभुआ अनुमंडल कार्यालय से संबंधित एक, रामपुर सीओ से संबंधित दो, चैनपुर व कुदरा सीओ से संबंधित एक-एक आवेदन प्राप्त हुए। डीएम ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत उपलब्ध हो सके।

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