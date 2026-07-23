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Bhabua News: जलप्रपात के पास जाने से बचने की जारी की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: जिला प्रशासन ने संभावित खतरे के चलते आम नागरिकों से अपील की है कि वे तेल्हाड़ कुंड, करकटगढ़ व अन्य जलप्रपातों के पास न जाएं। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी है।

Bhabua News: जलप्रपात के पास जाने से बचने की जारी की चेतावनी

Bhabua News: जिला प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए आम नागरिकों से सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील तेल्हाड़ कुंड, करकटगढ़ या अन्य जलप्रपातों और नदी समीप नहीं जाने की सलाह नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से दो बार फंस चुके हैं लोग, प्रशासन ने निकाला था (पेज चार की लीड खबर) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। बरसात के इस मौसम में कैमूर के जलप्रपात व अन्य पर्यटन स्थलों पर लोग भ्रमण करने और पिकनिक मनाने आते हैं। रविवार को ज्यादा भीड़ लगती है।

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प्राकृतिक सौंदर्य

सामान्य सवाल

जिला प्रशासन ने किन स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है?
जिला प्रशासन ने तेल्हाड़ कुंड, करकटगढ़, जगदहवां डैम, दुर्गावती जलाशय परियोजना और पहाड़ी इलाकों के अन्य जलप्रपातों व नदी-नालों के समीप जाने से पूरी तरह बचने को लेकर चेतावनी दी है।
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