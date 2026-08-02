Bhabua News: गेरुआ कपड़ों से सजा बाजार, कांवरियों की आवाजाही से गुलजार

Bhabua News: पेज चार की खबरपेज चार की खबर गेरुआ कपड़ों से सजा बाजार, कांवरियों की आवाजाही से गुलजार शहर के दुकानों पर गेरुआ कपड़ा

Bhabua News: पेज चार की खबर गेरुआ कपड़ों से सजा बाजार, कांवरियों की आवाजाही से गुलजार शहर के दुकानों पर गेरुआ कपड़ा खरीदने के लिए लग रही बाबा धाम जाने वाले लोगों की भीड़ गुप्ता धाम तथा मुंडेश्वरी में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए कांवरियों की आवाजाही से बाजार गुलजार भभुआ, हिंदुस्तान संवाददाता। सावन के इस पवित्र महीना में गेरुआ कपड़ों से बाजार सज गया है। वही कांवरियों की आवाजाही से सड़क गुलजार लग रहा है। कांवरियों की जत्था देवघर, मां मुंडेश्वरी धाम स्थित पंचमुखी शिवलिंग तथा गुप्ता धाम में जलाभिषेक करने के लिए दिन रात भभुआ शहर एवं आसपास के मार्गों से होकर आ जा रहे हैं। दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों के आगे गेरुआ कपड़ा टाग दिए हैं। बाजार बोल बम के रंग में रंग गया है। बोल बम के सामानों की खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ लगने से बाजारों में काफी चहल-पहल दिख रहा है। बाबा धाम जाने वाले लोग दुकानों पर पहुंचकर कांवर, गमछा, गंजी, टेस्ट, भोला अन्य गेरुआ वस्त्र एवं अन्य सामानों की खरीदारी करते दिख रहे हैं। दुकानदार ग्राहकों की फरमाइश पूरी करने में काफी व्यस्त दिख रहे हैं।

कांवरियों की आवाजाही संवाददाता रविवार की दोपहर समाचार कवरेज के लिए शहर में पहुंचा तो देखा एकता चौक के पास स्थित कई दुकानों पर गेरुआ वस्त्र की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमा की है। कुछ इसी तरह का दृश्य शहर के मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल के पास ही स्थित रेडीमेड दुकानों पर देखने को मिला। मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल के पास एक दुकान पर गेरुआ कपड़ा की खरीदारी कर रहे अनिल साह, मुलेनदर कुमार सिंह, राजवंश प्रजापति तथा मनोज कुमार ने बताया कि हम लोग आज शाम में बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। बाबा धाम जाने के लिए दुकान पर गेरुआ वस्त्र की खरीदारी कर रहे हैं। उधर एकता चौक के बगल में स्थित एक दुकान पर गमछा, झोला व अन्य सामानों की खरीदारी कर रहे मनीष सिंह, राजू बिंद तथा संतोष कुमार ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सामानों के दामों में कुछ बढ़ोतरी हो गई। कुछ लोगों ने बताया कि पिछले साल जो गमछा हम लोग 100 रुपए में खरीदे थे उसका दाम इस साल 110 हो गया। यह तो एक उदाहरण है ऐसे काफी संख्या में लोग शहर के विभिन्न दुकानों का गेरुआ वस्त्र की खरीदारी करते हुए देखे गए।

बाबा धाम के लिए यात्रा कांवरिया बाबा धाम जाकर कर रहे मन्नत पूरी भभुआ। सावन के इस पवित्र महीने में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए बाबा धाम जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। रविवार को शहर के सिनेमा हॉल के पास पेड़ के नीचे बैठे अजय तिवारी, राकेश तिवारी, अर्जुन सिंह तथा अंकुश कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बाबा धाम शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सोमवार को निकलेंगे। उक्त लोगों ने बताया कि परिवार में काफी परेशानी चल रही थी ,घर की महिलाओं ने सावन महीने में बाबा धाम जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की मन्नत मांगी हैं,उसे पूरा करने के लिए जाना है। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सावन के इस पवित्र महीने में जलाभिषेक के लिए बाबा धाम जा रहे हैं।

वाहनों की बुकिंग बाबा धाम के लिए लग्जरी वाहनों की बुकिंग तेज भभुआ। सावन के इस पवित्र महीने में बाबा धाम एवं अन्य तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए इन दिनों शहर में लग्जरी वाहनों की डिमांड काफी बढ़ गई है। रविवार की सुबह शहर के कलेक्ट्रेट पथ में बंद पड़े अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास लग्जरी वाहन पड़ाव में मिले राधेश्याम सिंह, अनुज चौबे तथा संतोष कुमार ने बताया कि हम लोग दो-तीन दिन बाद बाबा धाम जाने की तैयारी में है। उक्त लोगों ने बताया कि अपने निजी साधन में बाबा धाम जाने में काफी सहूलियत मिलती हैं,जहां अपनी इच्छा से गाड़ी रोक कर कुछ देर आराम कर लेते हैं। गाड़ी पर खाना-पीना का सामान भी रख लेते हैं, इच्छानुसार पड़ाव डालकर भोजन भी बना लेते हैं। ट्रेन से बाबा धाम जाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फोटो-02 अगस्त भभुआ-13 कैप्शन-शहर के पूरब सोनहन बस पड़ाव के पास सोनहन रोड़ में वाहन से उतरते गेरुआ वस्त्र में कावरियां