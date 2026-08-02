Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: पेज चार की फ्लायर खबर पेज चार की फ्लायर खबर आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त जिले के प्राचीन

Bhabua News: आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त

Bhabua News: पेज चार की फ्लायर खबर आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त जिले के प्राचीन शिवालयों में जलाभिषेक के लिए मंदिर समितियों ने की हैं तैयारी पहली सोमवारी को जिले के प्रमुख शिवालयों में रहेगी चौकस सुरक्षा व्यवस्था भभुआ,भगवानपुर/ हिन्दुस्तान टीम। सावन की पहली सोमवारी को जिले के विभिन्न प्रखण्डो में शिवालयों में जलाभिषेक को ले शिवभक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Chapra News: शिवालयों में होगी भोलेनाथ की जयकार, सावन की पहली सोमवारी आज

श्रद्धालुओं की तैयारियां

सोमवार को जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मंगलकामना की प्रार्थना करेंगे। इसके लिए रविवार से ही श्रद्धालुओं ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिले के भगवानपुर प्रखंड के प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में विराजमान चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा उमापुर स्थित हजरिया महादेव, सरैया गांव के बुढ़वा महादेव, सुन्दरी के सुन्दरगढ़ महादेव तथा शुकुल मड़ैया पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालु सुबह से ही गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर शिवालयों में पहुंचेंगे। कई श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करेंगे। मंदिरों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

ये भी पढ़ें:सावन की पहली सोमवारी आज, श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोले को करेंगे प्रसन्न

धार्मिक माहौल

ग्रामीण क्षेत्रों में सावन की पहली सोमवारी को लेकर धार्मिक माहौल बना हुआ है। शिवभक्तों गुड्डू चौरसिया, गोलवा बाबा, श्यामा दुबे का मानना है कि सावन माह में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने और जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख-शांति आती है। मंदिर प्रबंधन समितियों ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन-पूजन करने और मंदिर परिसर की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। पहली सोमवारी के अवसर पर दिनभर विभिन्न शिवालयों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहेगा।

सुरक्षा व्यवस्था

पहली सोमवारी को जिले के प्रमुख शिवालयों में चौकस सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर जिले के मां मुण्डेश्वरी मंदिर सहित कैमूर के प्रमुख शिवालयों में सोमवार को जलाभिषेक पर होने वाले श्रद्धालुओ की भारी भीड़ को ले पुलिस अफसर व जवानो को तैनात किए गए हैं। जिला मुख्यालय के प्रमुख शिवालयो में भगवान शंकर पर सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस अफीसर व जवान प्रतिनियुक्त किए गए हैं। ज्ञात हो कि सावन की सोमवारी को शिवालयों में होने वाली श्रद्धालुओ की भीड़ को देखते हुए पूर्व डीएम नीतिन कुमार सिंह व एसपी शिखर चौधरी ने मां मुण्डेश्वरी धाम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। फोटो परिचय 2-भभुआ-03-जिले के भगवानपुर प्रखण्ड के उमापुर स्थित हजारियां महादेव मंदिर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब और क्यों शिवभक्त जलाभिषेक करेंगे?
सावन की पहली सोमवारी को शिवभक्त जलाभिषेक करेंगे और भगवान शिव पर सुख-समृद्धि और मंगलकामना की प्रार्थना करेंगे।
ये भी पढ़ें:Begusarai News: प्रथम सोमवारी आज: सज-धजकर तैयार हुआ बाबा हरिगिरि धाम मंदिर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।