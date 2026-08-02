Bhabua News: आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त

Bhabua News: पेज चार की फ्लायर खबर पेज चार की फ्लायर खबर आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त जिले के प्राचीन

Bhabua News: पेज चार की फ्लायर खबर आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त जिले के प्राचीन शिवालयों में जलाभिषेक के लिए मंदिर समितियों ने की हैं तैयारी पहली सोमवारी को जिले के प्रमुख शिवालयों में रहेगी चौकस सुरक्षा व्यवस्था भभुआ,भगवानपुर/ हिन्दुस्तान टीम। सावन की पहली सोमवारी को जिले के विभिन्न प्रखण्डो में शिवालयों में जलाभिषेक को ले शिवभक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

श्रद्धालुओं की तैयारियां सोमवार को जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मंगलकामना की प्रार्थना करेंगे। इसके लिए रविवार से ही श्रद्धालुओं ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिले के भगवानपुर प्रखंड के प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में विराजमान चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा उमापुर स्थित हजरिया महादेव, सरैया गांव के बुढ़वा महादेव, सुन्दरी के सुन्दरगढ़ महादेव तथा शुकुल मड़ैया पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालु सुबह से ही गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर शिवालयों में पहुंचेंगे। कई श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करेंगे। मंदिरों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

धार्मिक माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में सावन की पहली सोमवारी को लेकर धार्मिक माहौल बना हुआ है। शिवभक्तों गुड्डू चौरसिया, गोलवा बाबा, श्यामा दुबे का मानना है कि सावन माह में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने और जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख-शांति आती है। मंदिर प्रबंधन समितियों ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन-पूजन करने और मंदिर परिसर की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। पहली सोमवारी के अवसर पर दिनभर विभिन्न शिवालयों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहेगा।

सुरक्षा व्यवस्था पहली सोमवारी को जिले के प्रमुख शिवालयों में चौकस सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर जिले के मां मुण्डेश्वरी मंदिर सहित कैमूर के प्रमुख शिवालयों में सोमवार को जलाभिषेक पर होने वाले श्रद्धालुओ की भारी भीड़ को ले पुलिस अफसर व जवानो को तैनात किए गए हैं। जिला मुख्यालय के प्रमुख शिवालयो में भगवान शंकर पर सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस अफीसर व जवान प्रतिनियुक्त किए गए हैं। ज्ञात हो कि सावन की सोमवारी को शिवालयों में होने वाली श्रद्धालुओ की भीड़ को देखते हुए पूर्व डीएम नीतिन कुमार सिंह व एसपी शिखर चौधरी ने मां मुण्डेश्वरी धाम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। फोटो परिचय 2-भभुआ-03-जिले के भगवानपुर प्रखण्ड के उमापुर स्थित हजारियां महादेव मंदिर