Bhabua News: गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य
Bhabua News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की कतार झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, नेपाल समेत अन्य जगहों से भभुआ के परसियां में लगी रही। सुबह से श्रद्धालुओं ने श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लिया। पंडाल में भक्ति का वातावरण बना रहा और अटूट भंडारा भी चलता रहा।
Bhabua News: जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन-पूजन को दिनभर लगी रही श्रद्धालुओं की कतार झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, नेपाल समेत अन्य जगहों से पहुंचे थे श्रद्धालुभभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसियां में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
फोटो- 29 जुलाई
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