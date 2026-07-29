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Bhabua News: गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की कतार झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, नेपाल समेत अन्य जगहों से भभुआ के परसियां में लगी रही। सुबह से श्रद्धालुओं ने श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लिया। पंडाल में भक्ति का वातावरण बना रहा और अटूट भंडारा भी चलता रहा।

Bhabua News: गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य

Bhabua News: जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन-पूजन को दिनभर लगी रही श्रद्धालुओं की कतार झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, नेपाल समेत अन्य जगहों से पहुंचे थे श्रद्धालुभभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसियां में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

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फोटो- 29 जुलाई

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अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन-कौन से राज्यों के श्रद्धालु महोत्सव में शामिल हुए?
झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, उत्तराखंड, अयोध्या, गोरखपुर, नेपाल के श्रद्धालु महोत्सव में शामिल हुए।
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