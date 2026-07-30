Bhabua News: अतिक्रमण हटा और न यातायात को ले पुलिस का प्रबंध

Bhabua News: श्रद्धालुओं को मुंडेश्वरी धाम में दर्शन-पूजन करने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाने और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सावन मास में ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। कांवरियों की संख्या बढ़ जाने से समस्या और गहरी हो गई है।

Bhabua News: श्रद्धालुओं को मुंडेश्वरी धाम में दर्शन-पूजन करने जाने में हो रही है परेशानी सावन की पहली सोमवारी को गुप्ताधाम से आनेवाले कांवरियों को होगी दिक्कत (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रशासन ने मुंडेश्वरी चौक से न अतिक्रमण हटवाया और न यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैनाती की गई। जबकि गुरुवार से मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेला शुरू हो गया।

यातायात व्यवस्था की आवश्यकता इसी चौक से होकर श्रद्धालु व कांवरियों का जत्था मुंडेश्वरी धाम में जाते हैं। ज्यादातर कांवरिये गुप्ताधाम से आते हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि कम से कम सावन मास में चौक पर ट्रैफिक या थाने की पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए। इससे यातायात व्यवस्था को ठीक रखने तथा भक्तों को आने-जाने में सुविधा मिलती। श्रद्धालु सुरेंद्र कुमार, रंजन जायसवाल और हीरा माली ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान इस चौक से प्रतिदिन हजारों कांवरिया गुजरते हैं। ऐसे में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है।

सुरक्षा और निगरानी उनका कहना है कि श्रावणी मेले की अवधि तक मुंडेश्वरी द्वार चौक पर विशेष निगरानी, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोट मैंने भी सुना है कि श्रावणी मेला के दौरान मुंडेश्वरी द्वार चौक के पास अतिक्रमण की वजह से रोड जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसको लेकर श्रावणी मेला के दौरान अंचल प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। अलका कुमारी, अंचलाधिकारी, भगवानपुर फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 9 कैप्शन- प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर के इसी मुंडेश्वरी चौक पर श्रद्धालु श्रावणी मेला में जाते हैं, जहां अतिक्रमण है और पुलिस नहीं दिख रही है।