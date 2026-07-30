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Bhabua News: मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: मां मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेला मंगला आरती के साथ शुरू हुआ। पहले दिन 10,000 से अधिक भक्तों ने चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव की पूजा की। श्रावण माह के इस मेले में सुरक्षा, आवास, और अन्य सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। मंदिर परिसर में सफाई और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया।

मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला
मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला

Bhabua News: मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सुरक्षा, आवासन, प्रकाश का किया गया है पुख्ता प्रबंध हर बैरियर, मंदिर व धाम परिसर पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात मुंडेश्वरी धाम में भक्तों ने चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक भगवानपुर, एक संवाददाता। देश के अतिप्राचीन मंदिरों में शामिल मां मुंडेश्वरी धाम में बुधवार से मंगला आरती करने के साथ श्रावणी मेला शुरू हुआ। यह मेला पूरे सावन माह चलेगा।

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मंदिर की सजावट

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सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू हुआ?
श्रावणी मेला बुधवार से मंगला आरती के साथ शुरू हुआ।
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