Bhabua News: मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला
Bhabua News: मां मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेला मंगला आरती के साथ शुरू हुआ। पहले दिन 10,000 से अधिक भक्तों ने चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव की पूजा की। श्रावण माह के इस मेले में सुरक्षा, आवास, और अन्य सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। मंदिर परिसर में सफाई और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया।
Bhabua News: मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सुरक्षा, आवासन, प्रकाश का किया गया है पुख्ता प्रबंध हर बैरियर, मंदिर व धाम परिसर पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात मुंडेश्वरी धाम में भक्तों ने चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक भगवानपुर, एक संवाददाता। देश के अतिप्राचीन मंदिरों में शामिल मां मुंडेश्वरी धाम में बुधवार से मंगला आरती करने के साथ श्रावणी मेला शुरू हुआ। यह मेला पूरे सावन माह चलेगा।
मंदिर की सजावट
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।