Bhabua News: मुंडेश्वरी में न्यास समिति ने की रुद्राभिषेक पूजा

Bhabua News: (पैनल) जयकारा के बीच शिव भक्तों ने की पूजाजयकारा के बीच शिव भक्तों ने की पूजाजयकारा के बीच शिव भक्तों ने की पूजा

Bhabua News: (पैनल) भगवानपुर। सावन की पहली सोमवारी को प्रखंड की पंवरा पहाड़ी स्थित मां मुंडेश्वरी के प्राचीनतम मंदिर में विराजमान चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव की रुद्राभिषेक पूजा मंदिर के प्रधान पुजारी उमेश प्रसाद मिश्र व अन्य ने कराई। न्यास समिति के अकाउंटेंट गोपाल कृष्ण ने बताया कि सचिव अशोक कुमार सिंह ने पहली रूद्राभिषेक पूजा की। गुप्ताधाम से दर्शन कर कांवरिए का जत्था धाम में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहा था।

रुद्राभिषेक के लिए करा रहे एडवांस बुकिंग भगवानपुर। मुंडेश्वरी मंदिर स्थित चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव का रूद्राभिषेक करने के लिए मां मुंडेश्वरी न्यास समिति द्वारा एडवांस बुकिंग की जा रही है। श्रावणी मेला के दौरान रूद्राभिषेक करने वाले शिवभक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसलिए बुकिंग के हिसाब से रूद्राभिषेक का प्रबंध किया जाएगा। इससे हर किसी को अवसर मिल सकता है।

मुंडेश्वरी में पुलिस पदाधिकारी व जवान तैनात भगवानपुर। प्रखंड के मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेले के दौरान सावन की पहली सोमवारी को आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पदाधिकारी और जिला पुलिस के दर्जनों जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस लाइन से जवानों और थाने के पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बैरियर भी लगाए गए हैं।

पहली सोमवारी को गुप्ताधाम से पहुंचे कांवरिए भगवानपुर। सावन की पहली सोमवारी को मुंडेश्वरी धाम में गुप्ता धाम से कांवरिए का जत्था पहुंच रहा है। चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक पूरे दिन किया जाता रहा। पलामू के राजवंश चेरो व सासाराम के पप्पू सिंह ने बताया कि गुप्ताधाम से मुंडेश्वरी में जलाभिषेक करने के लिए हमलोग सोमवार की दोपहर में यहां पहुंचे थे। पूजा कर अब अपने घर लौटने की तैयारी में हैं।

एक हजार फुट पहाड़ी चढ़ पहुंचे भक्त भगवानपुर। सावन की पहली सोमवारी पर शुकुल मड़इया पहाड़ी स्थित शुक्लेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए एक हजार फुट उंची पहाड़ी के चट्टान को लांघकर शिवभक्त पहुंचे। इस दौरान हर-हर महादेव की जयघोष से मंदिर परिसर गूंजती रही। पहाड़ के दुर्गम मार्ग को तय कर मंदिर में जाने और पूजा कर लौटने में श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखते बन रही थी।

जयकारा के बीच शिव भक्तों ने की पूजा अधौरा। सावन की पहली सोमवारी को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के शिवालयों व मंदिरों में जलाभिषेक व पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ दिखी। महिलाओं व युवतियों की ज्यादा भीड़ देखी गई। अधौरा के शिव भक्तों द्वारा बउरहवा बाबा मंदिर, काली स्थान के पास के शिव मंदिर, तिवारी मंदिर में भोले बाबा को जल अर्पित कर पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालु जयकारा लगा रहे थे।