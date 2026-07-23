Bhabua News: सोन नहर में पक्का घाट निर्माण नहीं कराने से परेशानी

Bhabua News: भगवानपुर में गांववासियों को छठ महापर्व के दौरान स्नान करने और अर्घ्य देने में दिक्कत हो रही है। चौक के पास सोन नहर में पक्का घाट न होने से परेशान ग्रामीण सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व मुखिया का कहना है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा।

Bhabua News: छठ व्रतियों को अर्घ्य देने व अन्य भक्तों को स्नान करने में होती है दिक्कत घाट निर्माण कराने के लिए सिंचाई विभाग से लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक के पास सोन नहर में पक्का घाट नहीं बनाने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। हालांकि घाट निर्माण कराने की मांग यहां के ग्रामीण पांव वर्ष से कर रहे हैं।

समस्या का विवरण भगवानपुर-भभुआ मुख्य सड़क में चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास सोन नहर बहती है। इस स्थान पर पक्का घाट का निर्माण नहीं होने से छठ महापर्व के दौरान व्रतियों को अर्घ्य देने व अन्य भक्तों को स्नान करने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण भरत चंद्रवंशी ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा नदी के नहर पुल के पास पक्का सीढ़ीनुमा घाट बनाया गया है। लेकिन, इस स्थान पर पुल के निर्माण के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा पक्का घाट का निर्माण कराने का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। अब लोगों को नहर के चौक पर पक्का घाट की आवश्यकता महसूस होने लगी है।

अधिकारियों से वार्ता पूर्व मुखिया गब्बर मियां ने बताया कि मुख्यालय चौक पर नहर में पक्का घाट के अभाव में लोगों को परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर संबंधित विभाग के अधिकारी से बात की जाएगी। जरूरत पड़ी तो सिंचाई विभाग से एनओसी लेने की बात की जाएगी। क्योंकि सबसे अधिक दिक्कत व्रतियों व उनके परिजनों को तब होती है, जब वह नदी में अर्घ्य देने आते हैं।