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Bhabua News: दस्तावेज की कमी से विवाह भवन निर्माण की पंजी लौटायी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भगवानपुर के विभिन्न पंचायतों में विवाह भवन के निर्माण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। दस्तावेजों में खामियों के कारण उन्हें अंचल कार्यालय से वापस कर दिया गया है। ग्रामीणों ने निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने और दस्तावेजों में सुधार करने की मांग की है।

Bhabua News: दस्तावेज की कमी से विवाह भवन निर्माण की पंजी लौटायी

Bhabua News: बोलीं आरओ, दस्तावेजों में आवश्यक सुधार कर दोबारा भेजा जाएगा कागजी प्रक्रिया पूरी करने में हो रही देरी से समय पर नहीं मिलेगा लाभ (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में विवाह भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विवाह भवन निर्माण में समस्याएँ

अंचल कार्यालय द्वारा भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय में दस्तावेज भेजा गया था। लेकिन, दस्तावेज में कमी और खामियों के कारण उसकी पंजी (फाइल) को अंचल कार्यालय लौटा दिया गया। इससे विवाह भवन निर्माण की प्रक्रिया में और विलंब होने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि सरकार की ओर से ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर विवाह भवन का निर्माण कराया जाना है।

ग्रामीणों की नाराजगी

इसका निर्माण होने से शादी-विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, लेकिन विभाग से कागजी प्रक्रिया पूरी करने में हो रही देरी के कारण इसका लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों, मुखिया और पंचायत सचिवों को समन्वय स्थापित कर दस्तावेजों की खामियों को शीघ्र दूर कर प्रक्रिया पूरी कराने तथा विवाह भवन निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है।

दस्तावेज़ों में सुधार की आवश्यकता

कोट पंचायतों में विवाह भवन निर्माण के लिए चयनित भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज जिला कार्यालय भेजे गए थे। दस्तावेजों में कुछ तकनीकी खामियां पाए जाने से उन्हें वापस कर दिया गया है। दस्तावेजों में आवश्यक सुधार कर दोबारा जिला कार्यालय भेजा जाएगा। आरती कुमारी, राजस्व पदाधिकारी, भगवानपुर

प्रश्न और उत्तर

विवाह भवन के निर्माण में देरी क्यों हो रही है?
दस्तावेजों में खामियों के कारण विवाह भवन निर्माण की प्रक्रिया में देरी हो रही है।
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