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Bhabua News: सोन नहर में डूबने से भगवानपुर के अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भगवानपुर में मंगलवार को एक अधेड़ व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई। 55 वर्षीय दुलारचंद राम शौच के बाद हाथ-पैर धोने गया था, जहां उसका पैर फिसल गया। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद उसे निकाला, लेकिन वह जीवित नहीं था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, लेकिन परिवार ने मना कर दिया।

Bhabua News: सोन नहर में डूबने से भगवानपुर के अधेड़ की मौत

Bhabua News: हाथ-पैर धोने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने से गई जान पुलिस के समझाने के बाद भी परिजन शव का नहीं करा सके पोस्टमार्टम भगवानपु, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सोन उच्च स्तरीय नहर में मंगलवार को डूबने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय दुलारचंद राम भगवानपुर गांव का निवासी था। बताया जाता है कि दुलारचंद मंगलवार की अहले सुबह नहर की ओर शौच करने गया था। उसके बाद नहर में हाथ-पैर धोने चला गया, जहां उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी चला गया, जिसमें डूबने से उसकी जान चली गई।

ग्रामीणों की मदद

ग्रामीणों को जब नहर में एक व्यक्ति की डूबने से मौत होने की खबर की जानकारी मिली तो आसपास के काफी लोग जुट गए। काफी मशक्कत के बाद उसे नहर से निकाला गया। लेकिन, उसके शरीर से कोई गतिविधि नहीं होते देख घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि नहर में डूबे हुए व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों से कई बार कहा गया। लेकिन, परिवार वालों ने मृतक के शव का पोस्टmortम कराने से इंकार कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा बेटा और पतोह हैं。

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

मृतक दुलारचंद राम की उम्र क्या थी?
मृतक 55 वर्षीय दुलारचंद राम भगवानपुर गांव का निवासी था।
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