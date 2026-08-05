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Bhabua News: डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: पेज तीन की सेकेंड लीड खबर पेज तीन की सेकेंड लीड खबर डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पीएचईडी, नगर

Bhabua News: डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन

Bhabua News: पेज तीन की सेकेंड लीड खबर डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पीएचईडी, नगर परिषद, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से कराया गया है 3299 सोख्ता का निर्माण भभुआ प्रखंड में मिली गडबड़ी के बाद डीडीसी ने सभी विभागों से कराए गए सोख्ता का मांगा प्रतिवेदन भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता।

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सोख्ता निर्माण की जांच

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत भभुआ प्रखंड में कराए गए सोख्ता निर्माण में मिली भारी अनियमितता के बाद डीडीसी दिव्या शक्ति ने जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा कराए गए सोख्ता निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की है। डीडीसी के माध्यम से जारी पत्र के अनुसार कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भभुआ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत कुदरा, हाटा, रामगढ़, मोहनियां तथा सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी एवं मनरेगा के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी से सोख्ता निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है। इन विभागों के द्वारा जल-जीवन-हरियाली मिशन अभियान अंतर्गत सार्वजनिक कुँओं व चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण का कार्य कराया जाता है।

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सरकारी खर्च

सरकार कुँओं व चापाकलों के पानी बेकार नहीं हो भू-गर्भ जल को बनाए रखने के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर सोख्ता का निर्माण करा रही है। सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत कैमूर जिले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 81, पंचायती राज विभाग द्वारा 407, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 325 तथा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2486 यानि विभिन्न विभागों के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत कुल 3299 सार्वजनिक सोख्ता का निर्माण इस जिला में कराया गया है।

प्रतिवेदन की मांग

डीडीसी ने सभी संबंधित विभागों को निर्मित सार्वजनिक सोख्ता का सत्यापन कराते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में संकलित करते हुए कारण सहित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीडीसी ने किस विषय पर प्रतिवेदन मांगा है?
डीडीसी ने सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन मांगा है।
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