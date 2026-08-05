Bhabua News: डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन
Bhabua News: पेज तीन की सेकेंड लीड खबर पेज तीन की सेकेंड लीड खबर डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पीएचईडी, नगर
Bhabua News: पेज तीन की सेकेंड लीड खबर डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पीएचईडी, नगर परिषद, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से कराया गया है 3299 सोख्ता का निर्माण भभुआ प्रखंड में मिली गडबड़ी के बाद डीडीसी ने सभी विभागों से कराए गए सोख्ता का मांगा प्रतिवेदन भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत भभुआ प्रखंड में कराए गए सोख्ता निर्माण में मिली भारी अनियमितता के बाद
डीडीसी का निर्देश
सामान्य प्रश्न
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