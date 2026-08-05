Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: पेज तीन की सेकेंड लीड खबर पेज तीन की सेकेंड लीड खबर डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पीएचईडी, नगर

Bhabua News: डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन

Bhabua News: पेज तीन की सेकेंड लीड खबर डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पीएचईडी, नगर परिषद, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से कराया गया है 3299 सोख्ता का निर्माण भभुआ प्रखंड में मिली गडबड़ी के बाद डीडीसी ने सभी विभागों से कराए गए सोख्ता का मांगा प्रतिवेदन भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत भभुआ प्रखंड में कराए गए सोख्ता निर्माण में मिली भारी अनियमितता के बाद

ये भी पढ़ें:Bhabua News: डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण का जांच प्रतिवेदन

डीडीसी का निर्देश

सामान्य प्रश्न

डीडीसी ने किन विभागों से सोख्ता निर्माण का प्रतिवेदन मांगा है?
डीडीसी ने पीएचईडी, नगर परिषद, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सोख्ता निर्माण का प्रतिवेदन मांगा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।