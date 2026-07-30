Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: प्रेमी से शादी रचा भगवानपुर थाना में पहुंची प्रेमिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: भगवानपुर में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी की, लेकिन ससुराल वाले उन्हें अपने घर रखने से इंकार कर रहे हैं। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है।

Bhabua News: प्रेमी से शादी रचा भगवानपुर थाना में पहुंची प्रेमिका

Bhabua News: शादी कर पति के साथ गई युवती को ससुराल वालों ने रखने से किया इंकार भगवानपुर थाने की पुलिस ने युवती को न्यायालय के समक्ष किया प्रस्तुत (पेज तीन) भगवानपुर, एक संवाददाता। चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव की युवती भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी एक युवक के साथ जिले के प्रसिद्ध धरती माता दरबार में शादी कर ली।

शादी के बाद की स्थिति

शादी के बाद युवती अपने पति के साथ भगवानपुर थाना पहुंची और पुलिस के समक्ष अपनी बात रखी। उसने पुलिस अधिकारी को बताया कि शादी करने के बाद जब वह अपने पति संग ससुराल पहुंची, तो वह लोग उन्हें अपने साथ रखने से इंकार कर दिए। पुलिस ने युवती को न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती का रामगढ़ गांव निवासी युवक के साथ काफी दिनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

कानूनी प्रक्रिया

इसी दौरान दोनों ने पिछले दिनों धरती माता दरबार में जाकर शादी कर ली। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मर्जी से युवक के साथ शादी की है और वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। हालांकि, युवक के परिवार वालों ने युवती को अपने घर में रखने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने युवती को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।

प्रश्नोत्तरी

युवती ने किस युवक के साथ शादी की?
युवती ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी एक युवक के साथ शादी की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Marriage Bhagwanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।