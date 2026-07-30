Bhabua News: प्रेमी से शादी रचा भगवानपुर थाना में पहुंची प्रेमिका
Bhabua News: भगवानपुर में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी की, लेकिन ससुराल वाले उन्हें अपने घर रखने से इंकार कर रहे हैं। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है।
Bhabua News: शादी कर पति के साथ गई युवती को ससुराल वालों ने रखने से किया इंकार भगवानपुर थाने की पुलिस ने युवती को न्यायालय के समक्ष किया प्रस्तुत (पेज तीन) भगवानपुर, एक संवाददाता। चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव की युवती भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी एक युवक के साथ जिले के प्रसिद्ध धरती माता दरबार में शादी कर ली।
शादी के बाद की स्थिति
शादी के बाद युवती अपने पति के साथ भगवानपुर थाना पहुंची और पुलिस के समक्ष अपनी बात रखी। उसने पुलिस अधिकारी को बताया कि शादी करने के बाद जब वह अपने पति संग ससुराल पहुंची, तो वह लोग उन्हें अपने साथ रखने से इंकार कर दिए। पुलिस ने युवती को न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती का रामगढ़ गांव निवासी युवक के साथ काफी दिनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।
कानूनी प्रक्रिया
इसी दौरान दोनों ने पिछले दिनों धरती माता दरबार में जाकर शादी कर ली। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मर्जी से युवक के साथ शादी की है और वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। हालांकि, युवक के परिवार वालों ने युवती को अपने घर में रखने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने युवती को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।
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