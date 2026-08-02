Bhabua News: सुरक्षा दीवार के अभाव में खतरनाक बनी तीन मोड़वा पुलिया

Bhabua News: सुरक्षा दीवार के अभाव में खतरनाक बनी तीन मोड़वा पुलिया
Bhabua News: पेज चार की खबर पेज चार की खबर सुरक्षा दीवार के अभाव में खतरनाक बनी तीन मोड़वा पुलिया दो साल पहले अधौरा के एक युवक
Bhabua News: पेज चार की खबर सुरक्षा दीवार के अभाव में खतरनाक बनी तीन मोड़वा पुलिया दो साल पहले अधौरा के एक युवक की मौत इस मोड़ पर हो गई थी बारह साल पहले बारातियों से भरी पिकअप वैन पलट गई थी रामपुर, एक संवाददाता।
पुलिया की स्थिति
प्रखंड के एकौनी मौजा में बनी तीन मोड़वा पुलिया की सुरक्षा का निर्माण नहीं कराए जाने से यह खतरनाक बन गई है। इस पुलिया से तीन तरफ का रास्ता निकला है। कई गांवों के लोग इन पथों से आवागमन करते हैं। सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं कराए जाने से यहां अक्सर छोटे-बड़े हादसे होते हैं। छोटी घटनाएं अस्पताल या थाने में रजिस्टर नहीं हो पाती हैं। इस कारण दुर्घटनाओं की गिनती नहीं हो पाई है। इस पुलिया से एक पथ इंग्लिशपुर, एकौनी, पटनवा, सोनवर्षा, गम्हरिया, निरबिसपुर, दूसरा पथ माधवपुर, सुखारीपुर, बहेरा और तीसरा पथ बसुहारी, मइडांड़कला व मईडाड़ खुर्द गांव की ओर जाता है।
दुर्घटनाएं और घटनाएं
जब कभी तीनों पथ से अचानक वाहन आ जाते हैं, तो बचाव करने में वाहन या तो पलट जाते हैं या फिर आपस में टकरा जाते हैं, जिससे लोग घायल हो जाते हैं। कुछ लोग पीएचसी में और कुछ निजी अस्पताल में इलाज कराकर घर चले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त गांवों की करीब 15 हजार आबादी का इस पथ से सरोकार है। ग्रामीण मइडांड़ वाली सड़क से भभुआ और बसुहारी पथ से प्रखंड मुख्यालय बेलांव आते हैं।
स्थानीय निवासियों की मांग
ग्रामीण वर्षों से इस स्थल की पुलिया की चहारदीवारी का निर्माण कराने की मांग सिंचाई विभाग से करते आ रहे हैं। लेकिन, अभी तक कुछ नहीं हो सका है। इस पुलिया का निर्माण दो दशक पहले सिंचाई विभाग ने कराया था। लेकिन, उस वक्त वहां उसकी सुरक्षा दीवार नहीं बनवाई गई। एकौनी के दानी दुबे, इंग्लिशपुर के सुदामा दुबे, पटनवा के बबन सिंह, मीरा देवी ने बताया कि दो साल पहले अधौरा के एक युवक की मौत इस मोड़ पर हो गई थी। उसकी बाइक अनियंत्रित होकर वितरणी में चली गई थी। वह अपनी ससुराल में पत्नी को छोड़कर अपने गांव लौट रहा था।
अंधेरे में खतरा
छह साल पहले इस मोड़ पर ट्रैक्टर पलट गया था। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया था। बारह साल पहले बारातियों से भरी पिकअप वैन पलट गई थी, जिससे लगभग 10 बाराती घायल हो गए थे। रात के समय अनजान चालकों को इस मोड़ से वाहन लेकर जाने में खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय लोगों को पता हैं कि उक्त मोड़ पर पुलिया है, जिसकी सुरक्षा दीवार नहीं है। ऐसे में वह बचकर वाहन लेकर आते-जाते हैं। लेकिन, अंजान वाहन चालक हादसे के शिकार हो सकते हैं। फोटो परिचय 2-भभुआ-15-रामपुर प्रखंड के एकौनी मौजा में तीन मोड़वा के पास सुरक्षा दीवार विहीन पुलिया से गुजरते बाइक चालक।
सामान्य प्रश्न
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