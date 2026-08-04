Bhabua News: सीटी स्कैन सेवा पांच दिनो बंंद, मरीज परेशान

Bhabua News: भभुआ के सदर अस्पताल में सीटी स्कैन जांच पिछले पांच दिनों से बंद है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मशीन में तकनीकी खराबी आई है। वहीं, भगवानपुर प्रखंड के जैतपुरकला गांव में सड़क पर अतिक्रमण से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है।

Bhabua News: भभुआ। सदर अस्पताल में सीटी स्कैन जांच पांच दिनों से बंद है, जिससे मरीजों को लौट जाना पड़ रहा है। इमरजेंसी व ओपीडी में मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर डाक्टर प्रतिदिन सीटी स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन, मरीजों को यह सेवा सदर अस्पताल में नहीं मिल पा रही है। मरीजों को निजी केंद्र पर जांच करानी पड़ रही है। सदर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि चार दिनों से सीटी स्कैन मशीन में टेक्निकल खराबी होने से बंद पड़ी है। संवेदक को इसे ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। फोटो- 04 अगस्त भभुआ- 09 कैप्शन- सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सेवा बंद रहने से मंगलवार को जांच केंद्र के पास बैठे मरीज।

अतिक्रमण से परेशानी जैतपुरकला के नौगढ़ सड़क पर अतिक्रमण से परेशानी भगवानपुर। प्रखंड की भगवानपुर-नौगढ़ सड़क के जैतपुरकला गांव में अतिक्रमण से वाहनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि मुख्य गली में सीढ़ी और चबूतरा बनाए जाने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे आमने-सामने से दो वाहनों को पार करने में काफी दिक्कत हो रही है। वाहन चालकों ने सड़क से अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। फोटो- 04 अगस्त भभुआ- 08 कैप्शन- भगवानपुर प्रखंड के जैतपुरकला गांव की नौगढ़ सड़क पर अतिक्रमण से फंसे वाहन।

बारिश से मिली राहत बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत भगवानपुर। प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार की सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश और आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहाना हो गया है। इससे लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है। लोगों का कहना है कि इससे धान की खेती को भी फायदा होगा। हालांकि टूटी सड़कों में उभरे गड्ढों में पानी भर गया है और सड़क व गली में जमी मिट्टी पर पानी पड़ने के बाद कीचड़ हो गया, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है।

नया चापाकल मां काली स्थान पर लगेगा नया चापाकल भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित मां काली स्थान में नया चापाकल लगवाया जाएगा। इस संबंध में जिला के डीआरडीए पदाधिकारी मयंक कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा मां काली स्थान में नया चापाकल लगवाने के लिए आवेदन दिया गया है। उक्त स्थान पर चापाकल लगवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चापाकल लग जाने के बाद श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना करने में आनेवाली परेशानी दूर होगी।

प्रसाद वितरण अखंड हरि कीर्तन के समापन पर प्रसाद वितरण भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित नदी के पास बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में सावन की पहली सोमवारी से चौबीस घंटे का आयोजित अखंड हरि कीर्तन का मंगलवार को समापन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओ के बीच प्रसाद वितरण किया गया। कई गांवों के लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे। अखंड कीर्तन से आसपास के इलाकों में भक्तिमय वातावरण बन गया था।