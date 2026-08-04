Bhabua News: सीटी स्केन जांच वीते पांच दिनो बंंद,मरीज परेशान
Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर पेज चार की एक नजर खबर सीटी स्केन जांच वीते पांच दिनो बंंद,मरीज परेशान भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर
Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर सीटी स्केन जांच वीते पांच दिनो बंंद,मरीज परेशान भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर अस्पताल का सीटी स्केन जांच वीते पांच दिनो से बंद हैं,जिसके कारण दर्जनो मरीज बिना जांच के निराश लौट रहे हैं।
सीटी स्केन जांच में देरी
सदर अस्पताल के इमरजेंसी से लेकर ओपीडी में मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर रहे डाक्टर प्रतिदिन दर्जनो सीटी स्केन जांच लिख रहे हैं,लेकिन मरीज सदर अस्पताल में नही करा पा रहे है। मरीजो को बाजार की सीटी स्केन मशीन से जांच करानी पड़ रही हैं।
तकनीकी खराबी की वजह
सदर अस्पताल प्रबंधन का कहना हैं कि वीते चार दिनो से सीटी स्केन मशीन में टेक्निकल खराबी होने से बंद पड़ा है,जिसे जल्द ठीक कराने का निर्देश संवेदक को दिया गया हैं। फोटो परिचय 4-भभुआ-9-सदर अस्पताल का बंद पड़े सीटी स्केन भवन के पास बैठे मरीज जैतपुरकला गांव के नौगढ़ सड़क पर अतिक्रमण से परेशानी भगवानपुर,एक संवाददाता। प्रखंड के भगवानपुर नौगढ़ सड़क के जैतपुरकला गांव में अतिक्रमण से वाहनों का परिचालन प्रभावित होने से परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि मुख्य गली में सीढ़ी और चबूतरा बनाए जाने से सड़क सिकुड़ गया है। जिससे आमने-सामने से आने वाले वाहनों को पार कर आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है।
सड़क पर अतिक्रमण का असर
वाहन चालकों ने सड़क के अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। फोटो परिचय 4-भभुआ-8-जैतपुरकला गांव के नौगढ़ सड़क पर अतिक्रमण से फंसे वाहन बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत भगवानपुर। प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार की सुबह से हो रही रुक रुक कर हो रही बारिश और आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहाना हो गया है।
बारिश से राहत
जिससे लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है। लोगों का कहना है कि इससे धान के खेती को भी फायदा होगा। बारिस होने से गर्मी से लोगो को राहत तो मिली ही हैं,किसानो में भी काफी खुशी देखी गयी। ए.स. मां काली स्थान पर लगेगा नया चापाकल भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित मां काली स्थान में नया चापाकल लगाया जाएगा। इस संबंध में जिला के डीडीए पदाधिकारी मयंक कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के द्वारा नया चापाकल मां काली स्थान में लगवाने के लिए आवेदन दिया गया है।
नया चापाकल लगाने की प्रक्रिया
उक्त स्थान पर चापाकल लगवाने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं। ए.स. अखंड हरि कीर्तन के समापन पर प्रसाद वितरण भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित नदी के पास बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में सावन की पहली सोमवारी से चौबीस घंटे का आयोजित अखंड हरि कीर्तन का मंगलवार को समापन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओ के बीच प्रसाद वितरण किया गया।
प्रसाद वितरण का कार्यक्रम
जिसमें काफी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ए.स. क्षतिग्रस्त सड़क पर कीचड़ से आवागमन प्रभावित भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित भभुआ अधौरा मुख्य सड़क पर एक्सप्रेसवे के मिट्टी लदे हाईवा के चलने से करीब एक किलोमीटर लंबी यमुना बाबा प्रतिमा से मोहनपुर गांव तक क्षतिग्रस्त हो गया है।
सड़क की स्थिति
जिससे सड़क पर गिरे मिट्टी और बारिश के पानी के जलजमाव से काफी कीचड़ हो गया है। जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। ए.स.
सामान्य प्रश्न
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