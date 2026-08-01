Bhabua News: शंकर स्थान के पास बह रहा गंदा पानी

Bhabua News: सिंगल दो नए वकीलों ने योगदाम कर शुरू किया कार्यदो नए वकीलों ने योगदाम कर शुरू किया कार्यदो नए वकीलों ने योगदाम कर शुरू किया कार्य

Bhabua News: सिंगल रामपुर। प्रखंड के दियरी गांव स्थित शंकर जी के स्थान के पास इन दिनों गंदा पानी बह रहा है, जिससे पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, इस समस्या का मुख्य कारण नाली का निर्माण नहीं होना है। बरसात और घरेलू उपयोग का पानी रास्ते पर बहकर मंदिर परिसर के आसपास जमा हो जाता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। कल सावन की पहली सोमवारी होगी। इस दिन गांव के काफी श्रद्धालु यहां पूजा व जलाभिषेक करने आएंगे। उन्हें परेशानी के बीच मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द नाली निर्माण कराकर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।

मारपीट की घटनाओं में दो लोग घायल भभुआ। सोनहन और चैनपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटनाओं में दो लोग घायल हो गए। घायलों में सोनहन थाना क्षेत्र के बरहुली निवासी विकास राम व चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा निवासी कौशल कुमार शोमिल हैं। दोनों को उनके परिजनों द्वारा सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी में भर्ती कर उनका इलाज किया गया। कैमूर पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। हि.प्र.

बिजली चोरी में तीन के खिलाफ मुकदमा भभुआ। शहर के विभिन्न वार्डों में बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान तीन लोगों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते चिन्हित किया गया। बिजली विभाग के कनीय अभियंता के आवेदन के आधार पर नगर थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। बताया गया है बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। हि.प्र.

आठ मवेशी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार भभुआ। जिले के सोनहन थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर सोनहन-बारे रोड में विशुनपुर गांव के पास से पिकअप में लादे गए आठ मवेशियों को बरामद किया। पुलिस ने मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में भभुआ थाना क्षेत्र के बबुरा निवासी निहाल कुरैशी व अल्तमश कुरैशी शामिल हैं। पुलिस द्वारा उनकी मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हि.प्र.

दो नए वकीलों ने योगदाम कर शुरू किया कार्य भभुआ। जिला अधिवक्ता संघ के दो नए सदस्य बनाए गए हैं। दोनों सदस्यों द्वारा योगदान कर शनिवार से कार्य शुरू किया। योगदान करनेवाले अधिवक्ताओं में भभुआ वार्ड 8 के अरुण कुमार पाण्डेय और वार्ड 9 के मिथिलेश कुमार सिंह शामिल हैं। नए सदस्य बनने पर बधाई देने वालों में अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव मंटू पाण्डेय, प्रमोद पाण्डेय, विजय कुमार, जितेन्द्र सिंह, विनोद तिवारी, नागेन्द्र पाण्डेय आदि शामिल हैं। हि.प्र.