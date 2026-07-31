Bhabua News: हादसे का गवाह बन सकते हैं शहर के नालों के टूट ढक्कन

Bhabua News: भभुआ में वार्ड 14 में नाले और टूटे स्लैब के कारण हुए एक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। बारिश में गंदा पानी बहने से लोगों को मुश्किल होती है। निर्माण कार्य अधूरा रहने से पैदल चलने और बाइक सवारों के गिरने का खतरा बना हुआ है। नगर परिषद से जल्द सुरक्षा की मांग की गई है।

Bhabua News: वार्ड 14 में बाइक सवार के गिरकर घायल होने के बाद गुरुवार को लोगों ने की थी सड़क जाम, कई वार्ड में खुदाई कर काम अधूरा टूटे स्लैब और अधूरे नाला निर्माण से बढ़ा खतरा, बारिश में सड़क पर बहता है गंदा पानी पटेल चौक से अष्टभुजी चौक जानेवाली सड़क में नाली निर्माण को ले खुदाई करने से परेशानी (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। नगर परिषद क्षेत्र में ध्वस्त नाले, टूटे स्लैब और अधूरे नाला निर्माण राहगीरों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं।

नाले से संबंधित समस्याएं शहर के कई मोहल्लों और प्रमुख सड़कों के किनारे नालियों की हालत ऐसी है कि थोड़ी बारिश होते ही नाले का गंदा पानी टूटे ढक्कनों और क्षतिग्रस्त हिस्सों से निकलकर सड़क पर बहने लगता है। इससे जहां लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, वहीं खुले और गहरे नाले हादसे को भी न्योता दे रहे हैं। कई जगह नाली निर्माण के लिए सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे भी लंबे समय से खुले पड़े हैं। इन गड्ढों के कारण पैदल चलने वालों के साथ बाइक सवार लोगों के गिरने का खतरा बना हुआ है। पटेल चौक से अष्टभुजी चौक जाने वाली सड़क पर भी नाली निर्माण को लेकर की गई खुदाई से करीब 15-20 दिनों से लोगों को परेशानी हो रही है। हवाई अड्डा के किनारे बनी सड़क के पास नाले की कई पटिया टूट चुकी हैं और वहां गहरे खड्ड बन गए हैं।

हादसे के बाद लोगों की प्रतिक्रिया स्थानीय लोगों के अनुसार, बीते कुछ महीनों में कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। वार्ड नंबर 14 में नाले की खुदाई और सड़क किनारे बने खतरनाक हिस्से के कारण गुरुवार को बाइक सवार पंकज कुमार सिंह गिरकर घायल हो गये। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एकता चौक के पास सड़क जाम कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से नाला निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी दौरान बाइक सवार पंकज भी गिरकर घायल हो गए। सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया गया। चोट लगने के बाद वह अभी पूरी तरह चल-फिर नहीं पा रहे हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से समय पर टूटे स्लैब बदलने और नालों की मरम्मत नहीं कराने से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कई जगह सड़क और नाली की खुदाई कर काम पड़ा अधूरा शहर के अन्य इलाकों में भी सड़क और नाली निर्माण के लिए खुदाई कर कार्य रोक दिए जाने से लोगों की परेशानी बढ़ी है।

स्थानीय लोगों की मांग पटेल चौक से अष्टभुजी चौक जाने वाली सड़क पर जगह-जगह खुदाई और निर्माण सामग्री रखे जाने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। लोगों को वाहन निकालने में परेशानी हो रही है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि राहगीरों को परेशानी न हो और किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। टूटे स्लैब की जगह बने खड्ड, कई लोग हो चुके घायल हवाई अड्डा के किनारे बनी सड़क के पास नाले की कई जगह पटिया टूट गई हैं। टूटे स्लैब के स्थान पर गहरे खड्ड बन जाने से यह मार्ग लोगों के लिए लगातार खतरे का कारण बना हुआ है। दिन में तो लोग किसी तरह बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। स्थानीय लोगों ने टूटे स्लैब को तत्काल बदलने और खुले नालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है।

निर्माण कार्य में तेजी संवेदकों पर दबाव बढ़ाया, जल्द पूरा होगा निर्माण नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वार्ड नंबर 14 में हुई घटना के बाद संवेदक पर दबाव बनाया गया है। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और जल्द ही वहां नाला निर्माण पूरा करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में जहां-जहां नाला और सड़क निर्माण के कार्य चल रहे हैं, वहां भी काम की गति बढ़ाने के लिए संबंधित संवेदकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने और लोगों की परेशानी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

foto: 31 जुलाई भभुआ- 6 कैप्शन : भभुआ शहर के सोनहन बाईपास रोड में शुक्रवार को टूटा दिखता नाले का ढक्कन।