Bhabua News: रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में 50 स्कूलों के 100 छात्र आज लेंगे भाग

Bhabua News: युवा पेज की लीड खबर रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में 50 स्कूलों के 100 छात्र आज लेंगे भाग 5 अगस्त को प्लस टू हाई स्कूल भभुआ में होगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता, अनुपस्थित विद्यालयों पर होगी कार्रवाई डीईओ बोले- प्रत्येक चयनित विद्यालय से एक छात्र व एक छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की पहल भभुआ, नगर संवाददाता। कैमूर जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से 5 अगस्त को जिला स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन शहर के पीएमश्री प्लस टू उच्च विद्यालय, भभुआ में सुबह 10 बजे से होगा। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के 50 चयनित विद्यालयों के कुल 100 विद्यार्थी (प्रत्येक विद्यालय से एक छात्र एवं एक छात्रा) भाग लेंगे। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम, किशोर स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य, खेल-कूद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा समसामयिक विषयों पर जानकारी का आकलन किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन तथा सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सभी प्रधानाध्यापकों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सभी चयनित विद्यालयों को अपने नामित छात्र-छात्राओं को विद्यालय ड्रेस एवं पहचान पत्र के साथ निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर भेजना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी चयनित विद्यालय के विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल नहीं होते हैं अथवा विद्यालय की ओर से भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रतियोगिता को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। एड्स नियंत्रण से लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक होगी परीक्षा डीईओ साकेत रंजन ने बताया कि रेड रिबन क्विज का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक ज्ञान विकसित करना भी है। प्रश्न एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम, किशोर स्वास्थ्य, सामान्य जागरूकता, खेल-कूद, समसामयिक घटनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े होंगे। कई प्रश्न ऑडियो-विजुअल और चित्र पहचान आधारित भी हो सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों की समझ और त्वरित निर्णय क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को पहले से तैयारी कराने का निर्देश दिया गया है।

छात्रों की चयन प्रक्रिया

11 प्रखंडों के 50 विद्यालयों का हुआ चयन डीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए जिले के 11 प्रखंडों से 50 विद्यालय चयनित किए गए हैं। इनमें अधौरा से एक, भभुआ से 15, भगवानपुर से दो, चैनपुर से पांच, चांद से दो, दुर्गावती से पांच, कुदरा से पांच, मोहनियां से सात, नुआंव से तीन, रामगढ़ से तीन तथा रामपुर से दो विद्यालय शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय से केवल एक छात्र और एक छात्रा ही प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी। इन विद्यालयों के विद्यार्थी लेंगे भाग प्रतियोगिता में एसएस हाई स्कूल अधौरा, प्लस टू हाई स्कूल भभुआ, एबीएस हायर सेकेंडरी स्कूल भभुआ, उच्च विद्यालय रुपपुर, उच्च विद्यालय सोनहन, महाबल भृगुनाथ उच्च विद्यालय कोरिगांव बहेरा, नेहरू स्मारक प्लस टू स्कूल कम्हारी मनिहारी, पीडीपी उच्च विद्यालय बारे, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल भभुआ, श्रीमती उदासी देवी हाई स्कूल अखलासपुर, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भेकास, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महेसुआ, डीएवी स्कूल जद्दूपुर, मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल, सेंट लॉरेंस इंग्लिश स्कूल, एमएसआईटी पब्लिक स्कूल, हाई स्कूल भगवानपुर, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुर कला, गांधी स्मारक उच्च विद्यालय चैनपुर, इंद्रासन प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल जगरिया, प्लस टू राधाकृष्ण प्रो उच्च विद्यालय चिताढ़ी, उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकंदरपुर, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय केवा, गांधी स्मारक उच्च विद्यालय चांद, राम दुलारी जगदीप हाई स्कूल बहुअरा, प्लस टू हाई स्कूल कर्णपुरा, हाई स्कूल छांव, हाई स्कूल धनेछा, शत्रुहरण हाई प्लस टू स्कूल कल्याणपुर, उत्क्रमित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गावती, प्लस टू हाई स्कूल बसही बसावन, प्लस टू हाई स्कूल सिसवार, उच्च विद्यालय जहानाबाद, जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल सेवापुरी फखराबाद, राम जानकी प्रो बालिका उच्च विद्यालय सकरी, प्लस टू श्रीकृष्ण हाई स्कूल मुजान, पीएमश्री प्लस टू आदर्श हाई स्कूल बढ़ुपुर, पीएमश्री प्रो एसबीएचएस मोहनिया, एसबीएचएस मोहनिया, सेवानिकेतन हाई स्कूल बरहुली, श्री जयराम चूरामन आदर्श हाई स्कूल चौरसिया, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय देवकली, जायसवाल हाई स्कूल नुआंव, रामायण राय हाई स्कूल बन का बहुअरा, सर्वोदय हाई स्कूल गुडि़या, प्लस टू हाई स्कूल रामगढ़, आदर्श गर्ल्स प्लस टू माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, एनबी प्लस टू राजेंद्रनगर देवलिया, बीएसजीएन हाई स्कूल जलालपुर तथा श्री नेहरू हाई स्कूल नौहट्टा के छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। फोटो : 4 अगस्त भभुआ-10 कैप्शन : शहर के वार्ड 18 स्थित कन्या मध्य विद्यालय में आयोजित चेतन सत्र के दौरान रेड रिबन क्विज के बारे में जानकारी लेती छात्राएं