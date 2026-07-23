Bhabua News: जमीन बंटवारे के विवाद में दंपती घायल
Bhabua News: भभुआ के रतवार गांव में जमीन बंटवारे के विवाद में एक दंपती पर उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। पति-पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना परिवार के भीतर तनाव और विवाद को दर्शाती है।
Bhabua News: जमीन बंटवारे के विवाद में दंपती घायल भभुआ। थाना क्षेत्र के रतवार गांव में जमीन बंटवारे के विवाद में पति-पत्नी की पिटाई कर घायल कर दिया गया। पीड़ित दंपती ने थाने में आवेदन दिया है। थाना पहुंचे रतवार गांव निवासी 50 वर्षीय अखिलेश्वर पांडेय व उनकी 45 वर्षीया पत्नी संगीता देवी ने दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने जमीन के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की है। फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 13 कैप्शन- भभुआ थाना क्षेत्र के रतवार गांव में जमीन बंटवारा के विवाद में मारपीट के बाद गुरुवार को सदर अस्पताल में भर्ती घायल महिला।
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