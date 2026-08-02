Bhabua News: मारपीट में दम्पति घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी

अस्पताल में जलजमाव से आवागमन प्रभावित

फोटो परिचय 2-भभुआ-18-सदर अस्पताल में इलाज कराने के बाद बैठे घायल व अन्य सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव से आवागमन प्रभावित हो रहा हैं। सदर अस्पताल परिसर से जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नही होने से बरसाती मौसम में इन दिनो जलजमाव की समस्या हो गयी हैं। सदर अस्पताल में जाने वाले मरीज ,उनके परिजन,डाक्टर व स्वास्थ्य कर्मी भी जलजमाव से होकर आने जाने को विवश हैं। जिसके कारण आने जाने में परेशानी हो रही हैं। हि.प्र. मुंडेश्वरी मंदिर में महारुद्राभिषेक पूजा की तैयारी भगवानपुर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस श्रावणी मेला के पहली सोमवारी को मुंडेश्वरी मंदिर में विराजमान चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का धार्मिक न्यास परिषद द्वारा महा रुद्राभिषेक पूजा करने की तैयारी पूरी कर ली गई। बताया जाता है की सावन के सभी सोमवारी को मंदिर में महा रुद्राभिषेक पूजा धार्मिक न्यास परिषद और अन्य भक्तों द्वारा कराई जाती है। ए.स. सावन की पहली सोमवारी को मंदिरों में विशेष पूजा को ले तैयारी भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न गांव में इस सावन की पहली सोमवारी को मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करने को लेकर शिवभक्तों ने तैयारी पूरी कर ली है। कोई मुंडेश्वरी धाम में तो कई उमापुर, सरैया, सुन्दरगढ़, शुकुल मड़ैया पहाड़ी पर दर्शन पूजन कर जलाभिषेक करने के लिए मन बनाए हैं। ए.स. रविवार को पर्यटक स्थलों पर युवाओं की खूब रही जमावड़ा भगवानपुर। प्रखंड के आसपास व विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रविवार को छुट्टी के दिन युवाओं की काफी जमावड़ा लगा रहा। जिससे तेल्हाडकुंड, धरती माता, मुंडेश्वरी, दुर्गावती जलाशय परियोजना,करकटगढ, जगदहवां आदि पर्यटक स्थल भीड़ से गुलजार नजर आया। ए.स. भिखारियों के चादर फैलाने में आवागमन बाधित भगवानपुर। मुंडेश्वरी धाम के पहाड़ी के सीढ़ी और सड़क मार्ग में भिखारियों के चादर फैलाने से सीढ़ी और सड़क मार्ग की चौड़ाई कम हो गई है। जिससे श्रावणी मेले के दौरान मुंडेश्वरी मंदिर में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। कांवरिया भूपेश शाह और रितेश सिंह ने बताया कि मेले के दौरान भिखारियों के सीढ़ी और सड़क मार्ग में चादर फैलाने से आवागमन बाधित हो रहा है। प्रशासन को मेला के दौरान इन्हें उचित दूसरी स्थान देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो सके। ए.स. प्रखंड में प्राचीन शिवलिंग श्रृंखला के अवशेष आज भी मौजूद भगवानपुर, संवाददाता। प्रखंड में प्राचीन शिवलिंगों की एक ऐतिहासिक श्रृंखला के अवशेष आज भी विभिन्न गांवों में सुरक्षित हैं। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह श्रृंखला मुंडेश्वरी मंदिर से लेकर सासाराम स्थित शेरशाह के पानी रौजा तक फैली हुई थी। वर्तमान में मुंडेश्वरी मंदिर का चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव, उमापुर का हजारिया महादेव, सरैया का बुढ़वा महादेव तथा सुंदरी स्थित सुंदरगढ़ महादेव मंदिर का प्राचीन शिवलिंग इस श्रृंखला के जीवंत प्रमाण माने जाते हैं। पुरातत्वविद् मानस रंजन मानवंश और डॉ. श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सहस्त्रबाहु भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके नाम पर ही सहसराम (सासाराम) नगर बसने की मान्यता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में एक हजार शिवलिंगों की स्थापना कर नियमित पूजा-अर्चना की थी। इन्हीं में सासाराम से मुंडेश्वरी तक फैली शिवलिंगों की श्रृंखला भी शामिल थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस काल के शिवलिंगों की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन्हें खुले आसमान के नीचे टीलानुमा स्थानों पर स्थापित किया जाता था। इन शिवलिंगों में अर्घ (जल निकासी का भाग) नहीं बनाया जाता था। इनकी ऊंचाई सामान्यत: चार से पांच फीट तथा मोटाई करीब डेढ़ से दो फीट होती थी। ऐसे प्राचीन शिवलिंग आज भी मुंडेश्वरी पहाड़ी, उमापुर, सरैया और सुंदरी सहित सासाराम के शेरशाह के पानी रौजा स्थित तालाब के पिंड पर देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन धरोहरों के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन से क्षेत्र के प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।