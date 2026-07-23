Bhabua News: जमीन बंटवारे के विवाद में दंपती घायल

Bhabua News: भभुआ के रतवार गांव में जमीन के बंटवारे के विवाद के तहत एक दंपती पर हमला हुआ। 50 वर्षीय अखिलेश्वर पांडेय और उनकी पत्नी संगीता देवी ने थाने में आवेदन देकर परिवार के कुछ सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगाया है। सड़कों पर नाबालिगों द्वारा ऑटो और ई-रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की आशंका बढ़ गई है।

Bhabua News: भभुआ। थाना क्षेत्र के रतवार गांव में जमीन बंटवारे के विवाद में पति-पत्नी की पिटाई कर घायल कर दिया गया। पीड़ित दंपती ने थाने में आवेदन दिया है। थाना पहुंचे रतवार गांव निवासी 50 वर्षीय अखिलेश्वर पांडेय व उनकी 45 वर्षीया पत्नी संगीता देवी ने दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने जमीन के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की है।

कचरा उठाव की समस्या फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 13 कैप्शन- भभुआ के रतवार गांव में जमीन बंटवारा के विवाद में मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती घायल। कचरा उठाव बंद होने से बढ़ने लगी गंदगी भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा उठाव बंद होने से गंदगी बढ़ गई है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छ बिहार अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च के बाद भी गांव के कूड़ा-करकट की सफाई नहीं हो रही है, जिससे कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। कर्मी मनमाने ढंग से काम छोड़कर घर बैठे हुए हैं।

नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने का मामला नाबालिग चला रहे हैं ऑटो व ई-रिक्शा भगवानपुर। प्रखंड की भभुआ-भगवानपुर सड़क पर ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन नाबालिग कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। मंटू सिंह व नगीना गुप्ता ने बताया कि अक्सर नाबालिग को आटो और ई-रिक्शा चलाते देखा जा रहा है। लेकिन, इसपर रोक नहीं लगाई जा रही है। जबकि ऑटो व ई-रिक्शा के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना अक्सर मिलती है। ऐसे वाहनों से यात्रा करने में लोग डर रहे हैं।

पर्यटकों के लिए साइन बोर्ड की मांग पार्कों की साइन बोर्ड लगाने की मांग भगवानपुर। मुंडेश्वरी धाम में वन विभाग के वन प्राणी इको पार्क में करकटगढ़, तेल्हा़ कुंड, जगदहवां और करमचट डैम के इको पार्क का साइन बोर्ड लगाने की पर्यटकों में मांग बढ़ गई है। पर्यटक रमेश कुमार और सुनील अग्रवाल ने बताया कि इससे बाहर से आनेवाले पर्यटकों को कैमूर के विभिन्न पार्कों की दूरी और जानकारी मिलेगी, जिससे वह वहां तक पहुंच सकेंगे। इससे राजस्व भी बढ़ेगा।

भौगोलिक मानचित्र की मांग कार्यालय में भौगोलिक मानचित्र लगाने की मांग भगवानपुर। स्थानीय प्रखंड कार्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य दफ्तरों में भगवानपुर प्रखंड के भौगोलिक मानचित्र की तस्वीर लगाने की मांग बढ़ गई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इससे प्रखंड के गांव, सड़क, नदी, झरना, पहाड़ सहित विभिन्न चीजों की लोगों को जानकारी लेने में आसानी होगी। इससे कोई भी यह जानकारी ले सकेगा कि कहां क्या है?

बिजली की खपत और समस्याएं खपत बढ़ी तो ट्रीप करने लगी बिजली भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय में सहित अन्य गांवों में खेतीबारी को लेकर बिजली की खपत बढ़ गई है। फीडर व ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने तथा बरसात में तकनीकी ख्रराबी आने से बिजली ट्रीप करने लगी है। इससे विद्युत आपूर्ति अनियमित हो गई है। उमसभरी गर्मी अलग परेशान कर रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मिस्त्री शट डाउन लेकर फाल्ट-फ्यूज की समस्या दूर कर रहे हैं।