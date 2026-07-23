Bhabua News: बीसीओ की तलाश में दो बार भभुआ आई थी निगरानी की टीम

Bhabua News: कुड़ारी पैक्स के गोदाम निर्माण से जुड़े मामले में निगरानी ने तत्कालीन प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नीरज कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व प्रबंधक रामभरत सिंह ने एक लाख रुपए की मांग करने का मामला दर्ज कराया है। निगरानी विभाग की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाया गया।

Bhabua News: कुड़ारी पैक्स में गोदाम निर्माण से जुड़े मामले में निगरानी ने बीसीओ पर दर्ज की है प्राथमिकी निगरानी विभाग के अफसरों ने डीसीओ कार्यालय से लेकर आवास तक बिछाया था जाल (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के रामपुर प्रखंड स्थित कुड़ारी पैक्स के गोदाम निर्माण से जुड़े मामले में तत्कालीन प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नीरज कुमार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कार्रवाई की जद में आ गए हैं।

जांच प्रक्रिया विभागीय सूत्रों की माने तो निगरानी विभाग की टीम ने मामला दर्ज करने के बाद बीसीओ की तलाश में भभुआ में दो बार पहुंची थी। शिकायत कर्ता पैक्स के पूर्व प्रबंधक रामभरत सिंह की उपस्थिति में निगरानी की टीम ने बीसीओ की तलाश में जिला सहकारिता कार्यालय से लेकर उनके आवास तक जाल बिछाया था, लेकिन वह नहीं मिले। नाम नहीं छापने की शर्त पर विभाग के एक पदाधिकारी ने बताया कि कुछ माह पहले कुड़ारी पैक्स के पूर्व प्रबंधक रामभरत सिंह कार्यालय में आए और बीसीओ नीरज कुमार के बारे में पूछने लगे। पूर्व प्रबंधक के साथ कार्यालय के अंदर तीन अंजान व्यक्ति भी अए थे। जब हम कार्यालय से बाहर निकले तो देखे तीन-चार व्यक्ति बाहर में खड़े थे। इसके बाद एक बार और निगरानी टीम को बीसीओ की तालाश में भभुआ पहुंचने की बात विभागीय सूत्र बता रहा है।

भ्रष्टाचार का मामला बताया जाता है कि कुड़ारी पैक्स के पहले के पैक्स गोदाम निर्माण के लिए 25 डी. निजी भूमि लीज पर ली गयी थी, जबकि निर्माण के दौरान 12 डी. गैरमजरुआ भूमि के उपयोग का विवाद सामने आया है। गोदाम निर्माण से जुड़े मामले में गडबड़ी की शिकायत को दूर करने के लिए प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नीरज कुमार के विरुद्ध पूर्व प्रबंधक रामभरत सिंह ने एक लाख रुपए की मांग किए जाने से संबंधित मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कराया है। डीसीओ नहीं बोल सके कुछ बताया जाता है कि निगरानी विभाग की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टा आरोप सही पाया गया। इसके बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस सबंध में जब जिला सहकारिता पदाधिकारी शशिकांत शशि से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से परहेज बरता। फोटो-23 जुलाई भभुआ- 16 कैप्शन- भभुआ शहर के हवाई अड्डा पथ में स्थित जिला सहकारिता विभाग का कार्यालय भवन। (फोटो सिंगल)