Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: सदर अस्पताल में आए दलालों को चिन्हित कर मुकदमा करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: अल्ट्रासाउंड, निजी अस्पताल व दवा दुकानों पर मरीजों को पहुंचा रहे दलाल दलालों की आवाजाही रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन नहीं कर रहा ठोस कार्रवाई

Bhabua News: सदर अस्पताल में आए दलालों को चिन्हित कर मुकदमा करें

Bhabua News: अल्ट्रासाउंड, निजी अस्पताल व दवा दुकानों पर मरीजों को पहुंचा रहे दलाल दलालों की आवाजाही रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन नहीं कर रहा ठोस कार्रवाई ग्राफिक्स 35 सुरक्षा गार्ड सदर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात 10 से 20 मरीजों को रोजाना बाहर ले जा रहे दलाल भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: मेडिकल कॉलेज में बाहर की लिखी जा रही हैं दवाएं, दलालों का बोलबाला

कमीशन की बात

सामान्य प्रश्न

सदर अस्पताल में किस प्रकार के दलाल मरीजों को प्रभावित कर रहे हैं?
दलाल सदर अस्पताल के मरीजों को अल्ट्रासाउंड, स्वास्थ्य जांच व दवा खरीदने के नाम पर बरगलाकर बाहर ले जा रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।