Bhabua News: सदर अस्पताल में आए दलालों को चिन्हित कर मुकदमा करें
Bhabua News: अल्ट्रासाउंड, निजी अस्पताल व दवा दुकानों पर मरीजों को पहुंचा रहे दलाल दलालों की आवाजाही रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन नहीं कर रहा ठोस कार्रवाई
Bhabua News: अल्ट्रासाउंड, निजी अस्पताल व दवा दुकानों पर मरीजों को पहुंचा रहे दलाल दलालों की आवाजाही रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन नहीं कर रहा ठोस कार्रवाई ग्राफिक्स 35 सुरक्षा गार्ड सदर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात 10 से 20 मरीजों को रोजाना बाहर ले जा रहे दलाल भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
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