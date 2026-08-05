Bhabua News: एक माह से खुदी पड़ी गली, 55 परिवारों की राह बनी मुसीबतएक माह से खुदी पड़ी गली, 55 परिवारों की राह बनी मुसीबत

Bhabua News: एक माह से खुदी पड़ी गली, 55 परिवारों की राह बनी मुसीबतएक माह से खुदी पड़ी गली, 55 परिवारों की राह बनी मुसीबत
Bhabua News: पेज चार की बॉटम खबर पेज चार की बॉटम खबर एक माह से खुदी पड़ी गली, 55 परिवारों की राह बनी मुसीबत पाइप बिछाने के बाद ठप पड़ा
Bhabua News: पेज चार की बॉटम खबर एक माह से खुदी पड़ी गली, 55 परिवारों की राह बनी मुसीबत पाइप बिछाने के बाद ठप पड़ा निर्माण, जलजमाव से आवागमन पूरी तरह बाधित गली से गुजरने में बच्चों और बूढ़ों को हो रही है सबसे अधिक परेशानी भभुआ, नगर संवाददाता। शहर के वार्ड संख्या-2 स्थित गली संख्या-2 में नाली निर्माण के लिए की गई खुदाई अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। गली का एक हिस्सा करीब एक माह से, जबकि दूसरा हिस्सा लगभग 15 दिनों से खुदा पड़ा है। संवेदक द्वारा नाली के लिए पाइप तो बिछा दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया।
अधूरे निर्माण का असरबीच-बीच में बारिश का पानी भर जाने से कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। नतीजतन करीब 50 से 55 परिवारों का सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। गली में कीचड़, जलजमाव और गहरे गड्ढों के कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। चारपहिया वाहन तो दूर, दोपहिया वाहन और साइकिल तक का आवागमन लगभग बंद हो गया है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि यदि लगातार काम कराया गया होता तो अब तक निर्माण पूरा हो चुका होता और लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।
सामान्य जीवन पर प्रभावरोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा असर स्थानीय लोगों का कहना है कि अधूरे निर्माण के कारण सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों को घर से निकलने में परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। बारिश होने पर गली पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है और पानी भर जाने से यह पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि रास्ता कहां है और नाली कहां। इससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी को काम में तेजी लानी चाहिए थी, लेकिन पाइप डालने के बाद कार्य लगभग ठप हो गया है।
स्थानीय नागरिकों की नाराजगीस्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी कोहरी पंचायत के मुखिया मांधाता तिवारी, चिकित्सक डॉ. सुनील दत्त त्रिपाठी, मधु त्रिपाठी, पंकज पांडेय और सोनू चौबे ने बताया कि गली की खुदाई के बाद यदि लगातार निर्माण कार्य कराया जाता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। उनका कहना है कि एक माह और 15 दिनों से खुदी गली के कारण पूरा मोहल्ला परेशान है। छोटे बच्चों को स्कूल ले जाना और बुजुर्गों का घर से निकलना जोखिम भरा हो गया है। कई बार लोग फिसलकर गिरने से बाल-बाल बच चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो गई है।
निर्माण कार्य की मांगजल्द निर्माण पूरा कराने की मांग मोहल्लेवासियों ने नगर प्रशासन और संबंधित संवेदक से अविलंब निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सबसे पहले जलजमाव की समस्या दूर कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सड़क और नाली का निर्माण पूरा नहीं कराया गया तो वे सामूहिक रूप से नगर प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज कराएंगे। लोगों का कहना है कि विकास कार्य जनता की सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन अधूरा छोड़ दिए जाने पर वही कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। फोटो : 5 अगस्त भभुआ-04 कैप्शन : शहर के वार्ड संख्या-2 स्थित गली संख्या-2 में नाली के लिए पाइप बिछाने के बाद खुदी पड़ी सड़क
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।