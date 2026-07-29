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Bhabua News: दातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: चैनपुर के भुआलपुर गांव में 10 वर्षीय ज्योति कुमारी, जो दातुवन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी, सांप के काटने से अचेत हो गई। उसे सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उसे हरे रंग के सांप ने काटा। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर वे उसे अस्पताल ले गए।

दातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटा
दातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटा

Bhabua News: दातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटा चैनपुर। थाना क्षेत्र के भुआलपुर गांव के पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ पर चढ़कर दातुवन तोड़ रही एक किशोरी को बुधवार को सांप ने काट लिया, जिससे वह अचेत हो गई। पीड़िता 10 वर्षीया ज्योति कुमारी भुआलपुर निवासी इंद्रजीत कुमार की बेटी है। उसे सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि ज्योति को हरे रंग के सांप ने काटा है। झाड़फूंक के लिए भरारी गांव ले गए। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर अस्पताल लेकर आए हैं। कैप्शन- चैनपुर थाना क्षेत्र के भुआलपुर में सांप के काटने के बाद बुधवार को भभुआ के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती बच्ची।

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