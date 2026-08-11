Bhabua News: तीन पंचायत सेवकों के भरोसे चल रहा नौ पंचायतों का विकास

Bhabua News: भगवानपुर के 135 गांवों में विकास कार्य केवल तीन पंचायत सेवकों पर निर्भर हैं। ग्रामीणों से मुलाकात में कठिनाई और समय पर कार्यों के निष्पादन में देरी की समस्या है। पंचायत सेवकों ने बताया कि उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए गांवों में पहुंचना मुश्किल होता है। ग्रामीणों ने संख्या बढ़ाने की मांग की है।

Bhabua News: भगवानपुर के 135 गांवों तक तीन पंचायत सेवकों को पहुंचना आसान नहीं ग्रामीणों से पंचायत सेवक की नहीं हो पाती मुलाकार, कार्य होते हैं प्रभावित भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की नौ पंचायतों के 135 गांवों में विकास कार्य महज तीन पंचायत सेवकों के भरोसे चल रहा है।

पंचायत सेवकों की जिम्मेदारियाँ पंचायत में कर्मचारियों की कमी के कारण जहां ग्रामीणों को पंचायत सेवकों से मुलाकात करने में परेशानी हो रही है, वहीं पंचायत स्तर पर संचालित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और समय पर कार्यों के निष्पादन में विलंब कठिनाई आ रही है। सबसे बड़ी समस्या हर गांवों में पहुंचकर विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करने में होती है। प्रखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत सेवक राजीव कुमार, सुनील विश्वकर्मा और कवि कुमार को तीन-तीन पंचायतों का कार्यभार सौंपा गया है। इनमें एक पंचायत सेवक ने बताया कि उनके जिम्मे सिर्फ विकास योजनाओं की निगरानी ही नहीं, आमजनों से जुड़े जाति-निवास प्रमाण पत्र का जांच प्रतिवेदन भी देना पड़ता है। पूरा दिन पंचायत का चक्कर लगाने में बीत जाता है। फिर भी सभी गांवों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

ग्रामीणों की समस्याएँ ग्रामीण नरेश बिंद और जोखन राम ने बताया कि प्रमाण-पत्र, पंचायत संबंधी कागजात, विकास योजनाओं की जानकारी और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पंचायत सेवक की आवश्यकता पड़ती है। फोन करने पर पता चलता है कि वह दूसरे गांव में हैं, कल उनके गांव में आएंगे। लेकिन, आ नहीं पाते हैं। ऐसे में कार्य प्रभावित होता है। नाली-गली, पंचायत भवन या अन्य कार्य कराने की जिम्मेदारी पंसे की ही है। ग्रामीणों ने पंचायत सेवक की संख्या में वृद्धि करने की मांग की है। कोट विभागीय पत्र के अनुसार, एक पंचायत सचिव को चार से अधिक पंचायत का कार्यभार नहीं होना चाहिए। हमारे यहां तीन-तीन पंचायतों का दायित्व एक-एक पंचायत सेवक को दिया गया है। अंकिता शेखर, बीडीओ, भगवानपुर