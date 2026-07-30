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Bhabua News: महिलाओं ने उपवास रख श्रद्धा के साथ की शिव की पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: सावन मास के पहले दिन महिलाओं ने उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा की। भभुआ में विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया गया। शिव भक्तों ने भजन-कीर्तन में हिस्सा लिया और श्रद्धा से भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं कीं। विभिन्न प्राचीन शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली।

Bhabua News: महिलाओं ने उपवास रख श्रद्धा के साथ की शिव की पूजा

Bhabua News: पहाड़ की चोटी से लेकर मैदानी भाग तक के शिवालयों में की गई पूजा मंदिरों में शाम में भजन-कीर्तन किए गए, प्रसाद का किया गया वितरण (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान टीम। सावन मास प्रथम दिन महिलाओं ने उपवास रख भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। पुरुष श्रद्धालुओं ने भी दर्शन-पूजन कर भगवान शिव की आराधना की। शिव भक्तों ने हर-हर महादेव के जयघोष के बीच शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान शंकर से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शहर के सदर थाना परिसर स्थित महामंडलेश्वर महादेव, डाकेश्वर महादेव, आसकरण बाबा के मंदिर, सदर अस्पताल शिव मंदिर, देवी जी मंदिर, रामपुर प्रखंड के नौहट्टा स्थित बड़वा पहाड़ी शिवलिंग, बेलांव, अकोढ़ी, सबार, चांद, चैनपुर के अमांव, अधौरा के बुढ़वा महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ दोपहर तक लगी रही।

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शिव कथा और भजन

कुछ भक्तों ने शिव कथा का श्रवण किया तो कुछ ने शिव स्तोत्र का पाठ किया और कुछ ने ‘ऊॅं नम: शिवाय’ का जाप किया। इस दौरान दान-पुण्य भी किया गया। भभुआ शहर के जितेंद्र कुमार व आभा देवी ने बताया कि वह पुलिस लाइन शिवालय में जलाभिषेक कर लौट रहे हैं। शिव भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, सुगंधित फूल, शुद्ध वस्त्र, बिल्व पत्र, धूप, दीप, नैवेध, चंदन का लेप, ऋतुफल आदि भोलेनाथ को अर्पित किया। इसके अलावा आक धतूरे के पुष्प, चावल, तिल, खीर चढ़ाया। मुंडेश्वरी धाम व अन्य मंदिरों में हवन के लिए भी भक्तों की भीड़ लगी थी। चांद, रामपुर, भगवानपुर, भभुआ, अधौरा, चैनपुर के शिवालयों की सजावट की गयी थी। स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा।

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प्राचीन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़

प्राचीन शिवालयों में श्रद्धालुओं की लगी भीड़ भगवानपुर। प्रखंड के उमापुर गांव के हजरिया महादेव, मसही पहाड़ी के शुक्लेश्वर महादेव, सरैयां के बुढ़वा महादेव, सुंदरी के सुंदरगढ़ महादेव, टोड़ी के झारखंडी महादेव और जैतपुर कला के पहाड़ के तलहटी में स्थित बुढ़वा महादेव आदि प्राचीन शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। घरी घंट की आवाज से इलाका गुलजार होते रहा। पहली सोमवारी की दोपहर बाद गुप्ताधाम से कांवरिए आने लगे। चैनपुर में सुबह में ही लग गई थी कतार चैनपुर। प्रखंड क्षेत्र के अक्षयवरनाथ महादेव मंदिर, जागेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बुढ़वा महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव मंदिर, अर्धनागेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, त्रिलोकी नाथ महादेव मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की सुबह में ही कतार लग गई थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन मास के पहले दिन क्या विशेष पूजा की गई?
सावन मास के पहले दिन महिलाओं ने उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा की।
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