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Bhabua News: बांकीपुर में जीत पर कार्यकर्ताओं ने शहर में मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: बांकीपुर में जन सुराज पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने शहर में जश्न मनाया। पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जीत है।

बांकीपुर में जीत पर कार्यकर्ताओं ने शहर में मनाया जश्न
बांकीपुर में जीत पर कार्यकर्ताओं ने शहर में मनाया जश्न

Bhabua News: बांकीपुर में जीत पर कार्यकर्ताओं ने शहर में मनाया जश्न जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़े, मिठाइयां बांटी, नारेबाजी की कहा, केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जीत हुई है भभुआ, कार्यालय संवाददाता।

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उपचुनाव में जीत

बांकीपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी की जीत पर भभुआ शहर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पार्टी के व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जैनेन्द्र आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ता सोमवार की शाम शहर के एकता चौक पर पहुंचे और पटाखे फोड़ खुशी का इजहार किया। मिठाइयां भी बांटी और नारेबाजी की।

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सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया

इस दौरान जैनेन्द्र ने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जीत हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर और पटना के अलावा विभिन्न हिस्सों में छात्रों पर की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई से छात्र-युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी थी। उसी नाराजगी का खामियाजा भाजपा को इस चुनाव में भुगतना पड़ा।

भविष्य की संभावनाएं

उन्होंने जाति-धर्म से उपर उठकर जन सुराज के सूत्रधार को जीत दिलानेवाले बांकीपुर के मतदाताओं को साधुवाद दिया और कहा कि छात्र-युवाओं और उनके अभिभावकों का यह गुस्सा बरकरार रहा, तो भविष्य में पार्टी की बड़ी जीत होगी। कार्यक्रम में कृष्णानंद तिवारी, संजय कुमार, राकेश पासवान, ऋति गुप्ता, अजय कुमार, दानिश, वसीर आदि ने भाग लिया। कैप्शन- बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत के बाद सोमवार को भभुआ के एकता चौक पर नारेबाजी के बीच पटाखा फोड़ते जन सुराज के कार्यकर्ता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बांकीपुर में किस पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल की?
जन सुराज पार्टी ने बांकीपुर में उपचुनाव में जीत हासिल की।
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