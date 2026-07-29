Bhabua News: पटेल कॉलेज में आज प्रतियोगिता और कल को जयंती मनेगी

Bhabua News: भभुआ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को 31 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य वक्ता चंद्रजीत सिंह होंगे, जो प्रेमचंद के साहित्य और उनके विचारों पर चर्चा करेंगे।

Bhabua News: प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को जयंती समारोह में किया जाएगा पुरस्कृत कॉलेज के हिन्दी और उर्दू विभाग संयुक्त रूप से आयोजित करेगा कार्यक्रम (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को निबंध प्रतियोगिता एवं शुक्रवार को जयंत मनाई जाएगी। प्रतियोगिता में प्रथम तीन प्रतिभागियों को 31 जुलाई को जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य वक्ता की जानकारी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद साहित्य के माध्यम से भारतीय जीवन की वास्तविक स्थिति को दर्शाया है। उनके द्वारा कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों आमंत्रित किया गया है। हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रबींद्र कुमार ने बताया कि प्रेमचंद ने जिस समतामूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखा था, उसे साकार करना हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए।

रचनाकार का महत्व हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ. वंशीधर उपाध्याय ने बताया कि इस बार मुख्य वक्ता के रूप में प्रखर सामाजिक चिंतक चंद्रजीत सिंह को आमंत्रित किया जा रहा है। वह 20 वर्षों से मोहनिया में प्रेमचंद जयंती आयोजित करते रहे हैं। इस वर्ष का विषय ‘प्रेमचंद और वर्तमान परिवेश’ है। इससे प्रेमचंद को नए रूप से पढ़ने और समझने के लिए छात्रों को नई दृष्टि मिलेगी। उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सैय्यद अशहद करीम में बताया कि प्रेमचंद के साहित्य में जीवनानुभूतियों का जितना संघन और जीवंत वर्णन है उसे पढ़ा जाना चाहिए। प्रेमचंद जैसे रचनाकार को किसी जाति, धर्म और भाषा के दायरे में नहीं रखा जा सकता है।