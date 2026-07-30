Bhabua News: कचहरी गेट से बाइक चोरी में चार नामजद

Bhabua News: (पेज चार) नशे की हालत में आरोपित गिरफ्तारनशे की हालत में आरोपित गिरफ्तारनशे की हालत में आरोपित गिरफ्तार

Bhabua News: (पेज चार) भभुआ। शहर के कचहरी मुख्य गेट से बाइक चोरी के मामले में चार लोगों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज करायी है। उक्त मामले में जिले के दुर्गावती थाना के बिछिया निवासी सजनु कुमार ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के पहड़िया निवासी गौतम राम सहित चार लोगों पर बाइक चोरी कर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। नगर थाने की पुलिस मामले की जंाच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

बिजली चोरी मामले में एक पर मुकदमा भभुआ। बिजली विभाग के अधिकारियों ने शहर में छापेमारी कर विद्युत चोरी के मामले में एक व्यक्ति को चिन्हित किया और उसके खिलाफ नगर थाना में आवेदन दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बिजली विभाग ने उसपर जुर्माना भी लगाया है। नगर थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

जमीन के नाम 18 लाख लेकर नहीं देने का केस भभुआ। पटना के मखदुमपुर निवासी व शहर के वार्ड तीन में रह रहे सेवानिवृत्त सहायक अभियंता ने नगर थाना में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर करायी है, जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा वार्ड एक के सुरेन्द्र सिंह को 13 लाख व राजेश कुमार को 5 लाख रुपया जमीन देने के नाम पर दिया गया है। दोनों आदमी से अब तक न जमीन मिली न पैसा वापस किया गया। जमीन या जमीन के बदले दी गयी राशि की मांग करने पर गाली- ग्लोज एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

दुर्घटनाओं में एक महिला सहित छह घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में एक महिला सहित छह लोग घायल हो गए। घायलों में सैथा के बीरबल कुमार, डुमरकोन की कलावती देवी, भभुआ शहर के वार्ड 22 की जुही कुमारी, चैनपुर थाना क्षेत्र के सिरबिट के रामकृत यादव, करतोष यादव व शिवबचन शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी में कराया गया।

मारपीट में दो महिला सिहत चार घायल भभुआ। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में दो महिला सहित चार लोग घायल हो गए। घायलों में नौघड़ा के दीवान हैदर खान, रघुबीरगढ़ के मुन्ना राम, ज्योति कुमारी व रीना देवी शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया गया। कैमूर पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

नशे की हालत में आरोपित गिरफ्तार भगवानपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने गश्ती के दौरान नशे की हालत में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम गश्ती पर थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के पढ़ौती गांव निवासी सुनील पांडेय को नशे में पकड़ा गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।