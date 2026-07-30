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Bhabua News: बाइक के साथ गड्ढे में गिर घायल, किया रोड जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: शहर के वार्ड 14 में गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार घायल हो गया। इसके बाद मोहल्ले वालों ने एकता चौक के पास रोड जाम कर दिया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसका इलाज किया। नगर परिषद के अधिकारियों ने गड्ढे को भरने का आश्वासन दिया।

बाइक के साथ गड्ढे में गिर घायल, किया रोड जाम
बाइक के साथ गड्ढे में गिर घायल, किया रोड जाम

Bhabua News: बाइक के साथ गड्ढे में गिर घायल, किया रोड जाम शहर के वार्ड 14 में नाली निर्माण कराने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ा बोले ईओ, संवेदक नाली निर्माण में देर कर रहा है तो उसे भरवा देते हैं भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

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घटना का विवरण

शहर के वार्ड 14 में नाली निर्माण कराने के लिए खोडे गए गड्ढे में एक व्यक्ति गुरुवार को बाइक के साथ गिर गया, जिससे उसके शरीर में कई जगहों पर चोट लग गई और खरोच भी लगा। इससे नाराज मुहल्ले के लोगों ने एकता चौक के पास रोड को जाम कर दिया। घायल पंकज कुमार सिंह भभुआ के वार्ड 14 के निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉ. श्यामा कांत ने उनका इलाज किया। वह चैनपुर के सुहावल गांव के मूल निवासी हैं।

पुलिस और नगर परिषद की प्रतिक्रिया

रोड जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर सड़क से हटवाया, जिसके बाद आवागमन शुरू हुआ। पुलिस सदर अस्पताल में पहुंची थी। सदर अस्पताल में पहुंचे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने कहा कि अगर संवेदक द्वारा नाली का निर्माण कार्य करने में देर की जा रही है, तो वह गड्ढों को भरवा देते हैं, ताकि लोगों को आने-जाने में असुविधा नहीं हो सके।

स्थानीय लोगों की चिंताएं

अस्पताल में भर्ती घायल पंकज सिंह ने बताया कि गड्ढा खोदकर छोड़ देने से आवागमन प्रभावित हो गया है। वृद्ध, बच्चे व दिव्यांगजनों को दिक्कत हो रही है। कैप्शन- भभुआ शहर के वार्ड 14 में गुरुवार को मोटरसाइकिल सवार के गड्ढे में गिरकर घायल होने के बाद एकता चौक के पास रोड जाम करते मुहल्ले के लोग और गड्ढे में गिरी पड़ी मोटरसाइकिल。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गड्ढे में गिरने से कौन घायल हुआ?
घायल पंकज कुमार सिंह भभुआ के वार्ड 14 के निवासी हैं।
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