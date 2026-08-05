Bhabua News: हर कर्म को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति: जीयर स्वामी
Bhabua News: हर कर्म को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। जीयर स्वामी महाराज ने परसियां में चातुर्मास महामहोत्सव में भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के अवतारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नारी सम्मान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को सनातन धर्म का मुख्य संदेश बताया।
Bhabua News: हर कर्म को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति: जीयर स्वामी
महामहोत्सव का महत्व
परसियां में चातुर्मास महामहोत्सव में बुधवार को श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति के वास्तविक स्वरूप, सनातन धर्म की जीवन-दृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति तथा भगवान के विभिन्न अवतारों का सरल एवं प्रेरक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य यह मानकर कार्य करता है कि वह जो कुछ कर रहा है, वह भगवान की प्रेरणा और उनके लिए कर रहा है, तब उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ-साथ समस्त सृष्टि में उसी परमात्मा का अनुभव करना ही श्रेष्ठ भक्ति का आधार है। स्वामी जी ने कहा कि यज्ञ, कथा, महोत्सव और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजन मनुष्य के भीतर श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत करते हैं, जो आगे चलकर स्थायी भक्ति का रूप धारण करता है। उन्होंने बताया कि भगवान के नाम का स्मरण, संतों का संग, कथा-श्रवण और धर्म के प्रति जिज्ञासा ही ज्ञान और भक्ति की पहली सीढ़ी हैं। बिना जिज्ञासा के ज्ञान तथा बिना ज्ञान के सच्ची भक्ति संभव नहीं है। संसार में अनेक लोगों ने प्रेम, सेवा, दु:ख और नाम-स्मरण के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की है। प्रवचन के दौरान श्रीमद्भागवत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए बताया गया कि प्रारंभ में केवल भगवान श्रीनारायण ही विद्यमान थे। उनकी इच्छा से जल, पंचमहाभूतों तथा चौबीस तत्वों की रचना हुई और उनमें चेतना का संचार होने पर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। इसके बाद ब्रम्हाजी को सृष्टि विस्तार का दायित्व सौंपा गया।
प्रकृति और नारी का सम्मान
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जीवन प्रदान करते हैं संत ने कर्दम ऋषि, देवहूति और भगवान कपिलदेव के प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने नारी को परिवार, समाज और संस्कृति की आधारशिला बताया तथा नारी सम्मान को सनातन धर्म का मूल संस्कार बताया। स्वामी जी ने कहा कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश मनुष्य को निरंतर जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए यज्ञ, दान, सेवा और कृतज्ञता के माध्यम से प्रकृति एवं देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।
श्रद्धालुओं की उपस्थिति
कैप्शन : सदर प्रखंड के परसियां स्थित चातुर्मास महामहोत्सव के दौरान बुधवार को श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुनते श्रद्धालुगण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।