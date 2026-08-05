Bhabua News: हर कर्म को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति: जीयर स्वामी

महामहोत्सव का महत्व

परसियां में चातुर्मास महामहोत्सव में बुधवार को श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति के वास्तविक स्वरूप, सनातन धर्म की जीवन-दृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति तथा भगवान के विभिन्न अवतारों का सरल एवं प्रेरक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य यह मानकर कार्य करता है कि वह जो कुछ कर रहा है, वह भगवान की प्रेरणा और उनके लिए कर रहा है, तब उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ-साथ समस्त सृष्टि में उसी परमात्मा का अनुभव करना ही श्रेष्ठ भक्ति का आधार है। स्वामी जी ने कहा कि यज्ञ, कथा, महोत्सव और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजन मनुष्य के भीतर श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत करते हैं, जो आगे चलकर स्थायी भक्ति का रूप धारण करता है। उन्होंने बताया कि भगवान के नाम का स्मरण, संतों का संग, कथा-श्रवण और धर्म के प्रति जिज्ञासा ही ज्ञान और भक्ति की पहली सीढ़ी हैं। बिना जिज्ञासा के ज्ञान तथा बिना ज्ञान के सच्ची भक्ति संभव नहीं है। संसार में अनेक लोगों ने प्रेम, सेवा, दु:ख और नाम-स्मरण के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की है। प्रवचन के दौरान श्रीमद्भागवत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए बताया गया कि प्रारंभ में केवल भगवान श्रीनारायण ही विद्यमान थे। उनकी इच्छा से जल, पंचमहाभूतों तथा चौबीस तत्वों की रचना हुई और उनमें चेतना का संचार होने पर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। इसके बाद ब्रम्हाजी को सृष्टि विस्तार का दायित्व सौंपा गया।