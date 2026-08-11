Bhabua News: प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण, 24 घंटे में मांगा जवाब
Bhabua News: रामपुर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुनाव में औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलीं। बीडीओ ने प्रधानाध्यापक से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। निरीक्षण में पानी की कमी, गैर-कार्यशील पंखे और गंदे शौचालय समेत कई समस्याएँ पाई गईं।
Bhabua News: संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी पुनाव विद्यालय के निरीक्षण में बीडीओ ने देखी कई अनियमितताएं (युवा पेज) रामपुर, एक संवाददाता। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुनाव में औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीडीओ सह प्रभारी बीईओ ऋतु रंजन कुमार ने पत्र जारी कर एचएम को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सोमवार को बीडीओ ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बच्चों के लिए पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई।
कक्षाओं में लगे पंखे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कक्षा छह में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। अधिकांश बच्चे कक्षा से बाहर घूमते मिले। शौचालय अत्यंत गंदा और दयनीय स्थिति में दिखा। बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य की शिक्षकों द्वारा नियमित जांच नहीं की जा रही थी। शिक्षक शशिभूषण रंजन हाजिरी बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित थे। बीडीओ ने कहा है कि विद्यालय में इतनी अनियमितताएं पाया जाना प्रधानाध्यापक की मनमानी, स्वेच्छाचारिता एवं प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है।
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