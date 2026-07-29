Bhabua News: ‘मतदान करना लोकतंत्र की मजबूती का आधार है’

Bhabua News: एसएसएस महिला कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा छात्राओं के बीच मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। प्राचार्य डॉ. शिव कुमार पांडेय ने मतदान के महत्व पर जोर दिया। वक्ताओं ने छात्राओं से मतदान में भाग लेने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया।

Bhabua News: एसएसएस महिला कॉलेज में छात्राओं को मतदान के प्रति किया गया जागरूक राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों की ओर से चलाया गया जागरूकता अभियान (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। शहर के शहीद संजय सिंह महिला कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की इकाई-1 एवं 2 द्वारा संयुक्त रूप से छात्राओं के बीच मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. शिव कुमार पांडेय व संचालन एनएसएस इकाई-1 की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. सुमन सिंह और इकाई-2 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार सिंह ने किया। अभियान के दौरान छात्राओं को मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। प्राचार्य ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। नागरिकों के अधिकार के साथ-साथ मतदान करना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। एक-एक मत लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए प्रत्येक योग्य मतदाता को बिना किसी प्रलोभन या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

वक्ताओं की अपील वक्ताओं ने छात्राओं से खुद मतदान करने तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम को डॉ. अंजु सिंह, नीलम सिंह, डॉ. राजन सिंह, डॉ. सलाउद्दीन, डॉ. उपेंद्र पांडेय, पुष्पांजलि कुमारी, डॉ. कविता पटेल, डॉ. विभा सिंह पटेल एवं डॉ. नीलिमा श्रीवास्तव ने संबोधित किया। उन्होंने छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। अंत में डॉ. पंकज कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 8 कैप्शन- शहीद संजय सिंह महिला कॉलेज में मतदान जागरूकता अभियान के दौरान छात्राओं को संबोधित करते शिक्षक।