Bhabua News: नशा से दूर रहकर स्वस्थ भारत के निर्माण का लें संकल्प

Bhabua News: सरदार वल्लभाई पटेल महाविद्यालय की एनएसएस इकाई ने ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत-2026’ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों को नशे से होने वाली हानियों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि जिज्ञासा और दबाव से युवा नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है।

Bhabua News: सरदार वल्लभाई पटेल कॉलेज की एनएसएस इकाई ने चलाया जागरूकता अभियान बोले विशेषज्ञ, उत्सुकता में उठाया गया पहला कदम भी बना सकता है नशे का शिकार (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। सरदार वल्लभाई पटेल महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा शनिवार को ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत-2026’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की जानकारी कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अन्नपूर्णा गुप्ता ने किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के नशों से होने वाली मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक हानियों की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि कॉलेज जीवन में कई बार जिज्ञासा, साथियों के दबाव अथवा छोटी-छोटी मानसिक परेशानियों के कारण युवा नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

नशे के दुष्परिणाम एक बार इसकी लत लगने के बाद यह शरीर, मस्तिष्क और भविष्य तीनों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। छात्रों को बताया गया कि नशीले पदार्थों का सीमित मात्रा में चिकित्सकीय उपयोग चिकित्सक की सलाह पर ही किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग व्यक्ति को गंभीर स्वास्थ्य संकट और सामाजिक समस्याओं की ओर धकेल देता है।

विशेषज्ञों की सलाह कार्यक्रम में सेहत केंद्र के पदाधिकारी डॉ. बंशीधर उपाध्याय ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। डॉ. संगीता सिंह ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और बेहतर संगति को नशे से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय बताया। कार्यक्रम में दीपक, आनंद कुमार, अनमोल, खुशबू, ब्यूटी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। फोटो : 1 अगस्त भभुआ- 15 कैप्शन : सरदार वल्लभाई पटेल महाविद्यालय में आयोजित ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत-2026’ कार्यक्रम में शामिल छात्र-छात्राएं व शिक्षक।