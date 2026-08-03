Bhabua News: हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपितों को किया गिरफ्तार
Bhabua News: हत्या के प्रयास के मामले में भभुआ थाना क्षेत्र के दो आरोपितों, टुनटुन शर्मा और विकास कुमार, को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आरोपितों को सदर अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Bhabua News: हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपितों को किया गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपित भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासपुर के हैं रहनेवाले सदर अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर कोर्ट में किया पेश, गए जेल भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों की पहचान
गिरफ्तार आरोपितों में भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासुपुर निवासी लालमुनि शर्मा के पुत्र टुनटुन शर्मा और दीना नोनिया के पुत्र विकास कुमार शामिल हैं। इसकी पुष्टि नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने की और बताया कि पूर्व में मारपीट के दौरान जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी भभुआ थाना में दर्ज कराई गई थी।
गिरफ्तारी का विवरण
उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपित अपने गांव में आए हैं। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। सदर अस्पताल में दोनों आरोपितों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि एसपी शिखर चौधरी के निर्देश पर इलाके में लगातार छापेमारी कर आरोपितों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कैप्शन- जानलेवा हमला मामले में भभुआ के अखलासपुर के आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को मेडिकल जांच कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर आई पुलिस।
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