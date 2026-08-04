Bhabua News: मां मुंडेश्वरी की नगरी में है प्राचीन शिवलिंग की है शृंखला

Bhabua News: भगवानपुर की मां मुंडेश्वरी नगरी में प्राचीन शिवलिंग की शृंखला है, जो विभिन्न गांवों के मंदिरों में स्थापित हैं। इनमें हजरिया शिवलिंग, चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव आदि शामिल हैं, जहां महाशिवरात्रि और सावन मास में पूजा आवश्यक होती है। भगवान शिव को मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है।

Bhabua News: प्रखंड में पहाड़ी की चोटी से लेकर तलहटी व मैदानी भाग तक में है शिवलिंग शिव ही ऐसे देव हैं, जिनको मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही रूपों में पूजा जाता है भगवानपुर, एक संवाददाता। मां मुंडेश्वरी की नगरी भगवानपुर में प्राचीन शिवलिंग की शृंखला है, जो मुंडेश्वरी मंदिर, उमापुर, सरैयां, जैतपुर कला, टोड़ी आदि गांवों के मंदिरों में स्थापित हैं। यह हजरिया शिवलिंग, चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव, सुंदरगढ़, बुढ़वा महादेव, झारखंडी महादेव आदि के नाम से चर्चित हैं। इन प्राचीन शिवलिंग की एक अलग पहचान और खासियत है।

मंदिरों में शिवलिंग मुंडेश्वरी मंदिर के शिवलिंग को छोड़कर अधिकांश शिवलिंग खुली जगह और टिलेनुमा स्थान पर स्थापित थे, जिसमें अरघा नहीं बना था। शिवलिंग की उंचाई चार से पांच फीट और मुटाई डेढ़ से दो फीट गोलाकार हैं। इस तरह के शिवलिंग उक्त गांवों के अलावा मुंडेश्वरी की पंवरा पहाड़ी के सीढ़ी मार्ग में भी नजर आते हैं। प्रखंड के विभिन्न गांवों में स्थापितइन प्राचीन शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्रि और सावन मास में जरूरी होती है। रूद्राभिषेक, जलाभिषेक, अखंड कीर्तन, अखंड मानस पाठ, महायज्ञ के अलावा अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं।

शिवलिंग की महिमा ज्योतिषाचार्य पंडित बागीश्वरी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शिवलिंग ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अंत तक विद्यमान है, जिसके चलते वर्षों से धरती पर शिवलिंग को भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजा जा रहा है। स्कंद पुराण और वायु पुराण में लिखा है कि ‘शिवलिंग के भीतर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मौजूद हैं, ऐसे में जब सम्पूर्ण संसार का अंतिम समय निकट होगा, तब सारी दैवीय शक्तियां शिवलिंग में अंतर्निहित हो जाएंगी।’

भगवान शिव की पूजा सनातन धर्म में तीन प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने गए हैं, जिन्हें ही सृष्टि की रचना का श्रेय दिया जाता है। इन त्रिदेवों में महेश यानी भगवान शंकर को सृष्टि का संहारकर्ता कहा गया है, जो दुष्टों का सर्वनाश करते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। कलियुग में भगवान शिव के प्रतीक के तौर पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऐसे में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं, जिनकी मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही रूपों में पूजा जाता है।

प्रमुख शिवलिंग 1. स्वयंभू शिवलिंग भगवानपुर प्रखंड के सुंदरी गांव के सुंदरगढ़ का यह एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है, जिसकी लंबाई का सही पता नहीं चल पाया है। क्योंकि यह जमीन के अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। यहां सावन व महाशिवरात्रि में दर्शन-पूजन के लिए काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं। महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। फोटो- 4 अगस्त भभुआ- ए कैप्शन- भगवानपुर प्रखंड के सुंदरी गांव में स्थित सुंदरगढ़ का स्वयंभू शिवलिंग। 2. बुढ़वा महादेव शिवलिंग भगवानपुर प्रखड के सरैयां गांव के बुढ़वा महादेव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जो पहले चार फीट ऊंचा था। कहते हैं कि चोरों ने उसे सैकड़ों वर्ष पहले काटकर चुरा लिया था। बाद में रामलक्षमण दूबे द्वारा शिवलिंग के शेष भाग की आकृति दी, जिसकी श्रद्धालु पूजा और जलाभिषक करते आ रहे हैं। फोटो- 4 अगस्त भभुआ- बी कैप्शन- भगवानपुर प्रखंड के सरैयां गांव का बुढ़वा महादेव शिवलिंग। 3. सहस्त्र लिंगेश्वर शिवलिंग मुंडेश्वरी धाम से पांच सौ मीटर दूर उमापुर गांव में सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग है, जिसमें एक ही शिवलिंग में 1008 छोटे-छोटे शिवलिंग बने हैं। धार्मिक दृष्टि से सावन में इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं को 1008 शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बराबर फल मिलता है। फोटो- 4 अगस्त भभुआ- सी कैप्शन- भगवानपुर प्रखंड के उमापुर गांव में स्थापित सहस्त्र लिंगेश्वर शिवलिंग। 4. चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का शिवलिंग मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग हैं, जहां श्रावणी मेला व महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक, रूद्राभिषेक व दर्शन-पूजन करते हैं। कहते हैं कि यह शिवलिंग दिनभर में तीन बार रंग बदलते हैं। यहां तीन बार आरती होती है। कांवरिए भी खूब आते हैं। फोटो- 4 अगस्त भभुआ- डी कैप्शन- भगवानपुर प्रखंड की पंवरा पहाड़ी पर स्थित चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का शिवलिंग।