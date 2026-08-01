Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: पहाड़ी की अंधेरी गुफा में पोखरे के मध्य विराजमान है शिवलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: गुफा में 50 फुट अंदर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है, जिन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है। यह स्थल लकड़हारे की खोज के बाद चर्चित हुआ। शिवभक्तों का मानना है कि प्रशासन यदि इस गुफा के लिए रास्ता और सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो दर्शन-पूजन आसानी से हो सकेगा।

Bhabua News: पहाड़ी की अंधेरी गुफा में पोखरे के मध्य विराजमान है शिवलिंग

Bhabua News: गुफा में 50 फुट अंदर जाने पर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है, इन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है गुफा के अंदर बने दो मार्ग में एक अज्ञात है और दूसरा शिवलिंग तक ले जाता है प्यास से बेदम लकहारे ने पहली बार गुफा के अंदर शिवलिंग का किया था दर्शन (पेज चार की बॉटम खबर) भगवानपुर, एक संवाददाता। विंध्य पर्वत की शृंखला में कैमूर पहाड़ी में कई गुफाए हैं। इन्हीं गुफाओं में से एक जैतपुर कला के पास की अंधेरी गुफा है। इस गुफा में करीब 50 फुट अंदर जाने पर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है। इन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। इसपर चर्चा हम बाद में करते हैं।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: महादेवशाल में होती है खंडित शिवलिंग की पूजा

शिवभक्तों की राय

ये भी पढ़ें:Gangapar News: सावन में इंद्रेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ती है शिव भक्तों की भीड़
ये भी पढ़ें:Deoria News: मनोकामना पूर्ण करते हैं मठ टोडर गिरी स्थित स्वयं भू भगवान शिव

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीलकंठ महादेव का शिवलिंग किस गुफा में है?
नीलकंठ महादेव का शिवलिंग जैतपुर कला के पास की अंधेरी गुफा में है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।