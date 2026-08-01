Bhabua News: पहाड़ी की अंधेरी गुफा में पोखरे के मध्य विराजमान है शिवलिंग

Bhabua News: पहाड़ी की अंधेरी गुफा में पोखरे के मध्य विराजमान है शिवलिंग
Bhabua News: गुफा में 50 फुट अंदर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है, जिन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है। यह स्थल लकड़हारे की खोज के बाद चर्चित हुआ। शिवभक्तों का मानना है कि प्रशासन यदि इस गुफा के लिए रास्ता और सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो दर्शन-पूजन आसानी से हो सकेगा।
Bhabua News: गुफा में 50 फुट अंदर जाने पर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है, इन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है गुफा के अंदर बने दो मार्ग में एक अज्ञात है और दूसरा शिवलिंग तक ले जाता है प्यास से बेदम लकहारे ने पहली बार गुफा के अंदर शिवलिंग का किया था दर्शन (पेज चार की बॉटम खबर) भगवानपुर, एक संवाददाता। विंध्य पर्वत की शृंखला में कैमूर पहाड़ी में कई गुफाए हैं। इन्हीं गुफाओं में से एक जैतपुर कला के पास की अंधेरी गुफा है। इस गुफा में करीब 50 फुट अंदर जाने पर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है। इन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। इसपर चर्चा हम बाद में करते हैं।
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